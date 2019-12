Ações da Electrolux despencam após empresa divulgar custos extras nos EUA

As ações da Electrolux caíram 10,57% nesta segunda-feira, depois que a fabricante de eletrodomésticos avisou que terá um impacto maior que o esperado no lucro do quarto trimestre em seus negócios na América do Norte e reduziu sua previsão de economia para 2020 de seu programa de investimentos.

A empresa sueca, em comunicado divulgado no domingo, prevê um impacto de 70 milhões de dólares no trimestre, em parte devido a um início mais lento do que o esperado de sua nova fábrica de geladeiras e freezers em Anderson, Carolina do Sul, que impactou suas entregas e exigiu custos extras.

“A transição para a nova instalação resultou em restrições temporárias de capacidade, afetando as entregas para alguns clientes no quarto trimestre”, afirmou a Electrolux.

As ações da Electrolux caíram 10,57% nesta segunda-feira, depois de subir 34% desde o início de 2019, parcialmente impulsionadas pelos benefícios esperados da mudança para a nova fábrica.

“Este é um revés para a Electrolux, que anteriormente estava confiante de que essa transição da fábrica seria mais bem-sucedida do que as grandes mudanças anteriores que resultaram em problemas significativos nos últimos 20 anos”, disse o JP Morgan em nota.

A Electrolux, que está investindo cerca de 250 milhões de dólares na nova fábrica de Anderson, disse que agora operará suas duas instalações de Anderson em paralelo no segundo semestre do próximo ano para atender à demanda do mercado e garantir uma alta qualidade contínua do produto.

“Trata-se de um revés temporário e estou confiante de que as medidas que estamos tomando para fortalecer nossa competitividade na América do Norte são as corretas”, disse o presidente-executivo, Jonas Samuelson, em uma teleconferência.

A empresa disse que seu programa de investimentos e medidas de racionalização ainda estão a caminho de gerar cerca de 3,5 bilhões de coroas (364 milhões de dólares) de economia anual, com efeito total a partir de 2024. Mas reduziu a previsão para 2020 para 200 milhões de coroas, contra 800 milhões de coroas anteriormente.

A Electrolux, que previa anteriormente um impacto negativo de 25 milhões de dólares no lucro do quarto trimestre com a mudança para a nova fábrica, disse esperar que as restrições de capacidade em Anderson sejam gradualmente resolvidas no primeiro semestre de 2020.