Ações da Dropbox disparam quase 50% em maior estreia do setor desde Snap

As ações da empresa de armazenamento de dados Dropbox disparavam quase 50 por cento nesta sexta-feira, na estreia dos papeis no mercado e marcando a maior oferta pública inicial de ações de uma empresa norte-americana de tecnologia em mais de um ano.

A ação abriu a 29 dólares na Nasdaq e disparava para quase 31 dólares por volta das 13h (horário de Brasília). Na abertura, a companhia atingiu valor de mercado de 12,67 bilhões de dólares, acima da avaliação de 10 bilhões que obteve na mais recente rodada de injeção privada de recursos.

A estreia da Dropbox marca um fim para um longo jejum no mercado norte-americano de IPOs de empresas de tecnologia. A última empresa dos EUA que valia mais de 1 bilhão de dólares e que abriu seu capital no mercado foi a produtora do aplicativo Snapchat, Snap, em março do ano passado.

O IPO da Dropbox ocorreu depois que a empresa brasileira de meios eletrônicos de pagamento PagSeguro estreou no final de janeiro na bolsa de Nova York em uma operação que movimentou cerca de 2,7 bilhões de dólares.

O início bem sucedido nos negócios com as ações da Dropbox é mais um indicador positivo para o IPO da empresa de transmissão de música pela Internet Spotify, avaliada no mercado privado em cerca de 19 bilhões de dólares e que fez pedido para uma listagem direta de papeis que vão começar a serem negociados na bolsa de Nova York em 3 de abril.

“A Dropbox está indo para o mercado no momento certo. A empresa tem uma história atraente para justificar sua necessidade por financiamento e a dinâmica do mercado está positiva”, disse Josh Lerner, professor de banco de investimento na Harvard Business School. “Mas, ao mesmo tempo, o ambiente é muito competitivo.”

A companhia de São Francisco, que começou como um serviço gratuito de armazenagem e compartilhamento de fotos, música e grandes arquivos, compete com companhias muito maiores como Google, Microsoft e Amazon.com. A rival principal é a Box.

A Dropbox ainda não apresentou lucro, mas isso é comum no caso de empresas de tecnologia iniciantes que investem pesado em crescimento. A empresa teve receita de 1,11 bilhão de dólares em 2017, ante 844,8 milhões um ano antes. O prejuízo líquido caiu quase que pela metade ante 210,2 milhões de dólares negativos em 2016.