Ações da Disney batem recorde após divulgação de serviço de streaming

As ações da Walt Disney alcançaram uma máxima histórica nesta sexta-feira depois que analistas de Wall Street disseram que os preços competitivos de seu novo serviço de streaming poderia ajudá-la a competir com a Netflix.

As ações da Netflix caíram cerca de 4 por cento depois que a Disney precificou seu serviço de streaming, o Disney +, em 6,99 dólares por mês, abaixo do plano básico do pioneiro de streaming de vídeo, que custa 8,99 dólares.

“Os investidores acham as ofertas da Disney promissoras, porque estão bem posicionados para combater a Netflix pelo dinheiro dos consumidores”, disse Clement Thibault, analista da plataforma de mercados financeiros globais Investing.com.

A Disney disse que espera atrair entre 60 e 90 milhões de assinantes e alcançar lucratividade no ano fiscal de 2024. Ela planeja investir pouco mais de 1 bilhão de dólares para financiar a programação original no ano fiscal de 2020 e cerca de 2 bilhões até 2024.

“Ainda é muito cedo, mas a guerra começou oficialmente. Ao reagir com uma oferta competitiva, a Disney pelo menos se dá a chance de ganhar na indústria de streaming, em vez de perderusuário atrás de usuário para outros serviços de streaming”. Thibault disse.