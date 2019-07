Ações da China recuam por possibilidade menor de corte de juros do Fed

Xangai – As ações da China encerraram o pregão em baixa nesta terça-feira, na esteira do enfraquecimento de Wall Street, depois que os dados robustos do emprego nos Estados Unidos diminuíram as esperanças em um corte de juros agressivo do Fed.

A expectativa também foi frustrada por uma série de ofertas públicas iniciais que foram lançadas nesta semana por empresas que serão incluídas na bolsa tecnológica de Xangai, semelhante à Nasdaq.

O índice CSI300 fechou com baixa de 0,3%, e o índice de Xangai registrou queda de 0,2%.

Os mercados globais recuaram da previsão de um corte de 50 pontos-base do banco central norte-americano neste mês devido aos dados mais animadores do emprego nos EUA divulgados na semana passada.