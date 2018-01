Ações da Brasil Pharma desabam com pedido de recuperação judicial

Rita Azevedo, com Reuters

Por Rita Azevedo, com Reuters

São Paulo — As ações da Brasil Pharma, que é dona das redes Rosário, Farmais, Big Ben e Sant’ana, desabam nesta quarta-feira após o pedido de recuperação judicial da companhia.

Os papéis só começaram a ser negociados por volta das 12h, devido a uma decisão da B3, que aguardava o envio da documentação do processo. Às 12h20, os papéis ordinários da empresa caíam 11%, negociados a 3,25 reais.

O grupo foi criado como um veículo para consolidar compras de redes de drogarias regionais, mas teve problemas de integração e passou por disputas entre acionistas, além de ter dívida elevada. Ele é atualmente controlado pelo Stigma II da norte-americana Lyon Capital.

“Durante a recuperação judicial o grupo Brasil Pharma, a companhia, suas subsidiárias, controladas e demais empresas do grupo concentrarão seus máximos e melhores esforços para preservar suas atividades comerciais e operacionais e assim cumprir com seus compromissos e obrigações”, disse a empresa.

A empresa informou ainda que “até o presente momento” permanecem inalteradas as informações relacionadas à oferta pública de aquisição das ações (OPA) para a saída da empresa do segmento de especial de listagem no Novo Mercado.

A companhia decidiu deixar o segmento especial em novembro, alegando não ter conseguido cumprir patamar mínimo de ações em circulação no mercado.