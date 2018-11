Ações da Apple recuam e empresa não vale mais US$ 1 trilhão

(Reuters) – As ações da Apple caíam cerca de 6% nesta sexta-feira, reduzindo seu valor de mercado para menos de 1 trilhão de dólares, depois que a gigante tecnológica previu vendas mais fracas que o esperado para o último trimestre e alimentou preocupações ao anunciar que não mais vai divulgar os números de venda de iPhones.

A queda das ações das Apple para cerca de 207 dólares tirou mais de 67 bilhões de dólares do valor de mercado da empresa, colocando a Amazon e a Microsoft Corp na corrida entre as grandes de tecnologia dos Estados Unidos para ser a empresa mais valiosa do mundo.

A empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, culpou a fraqueza nos mercados emergentes e os custos com o câmbio pela decepcionante previsão de vendas no período que antecede o Natal, que são cruciais para os resultados para os produtores de eletrônicos de consumo.

Oito corretoras reduziram suas metas de preço para a Apple, mas apenas uma – o Bank of America Merrill Lynch – cortou sua classificação para as ações para “neutra” ante “compra”.

“É hora dos investidores se ajustarem às novas divulgações”, disseram analistas da corretora. “Embora a oportunidade a longo prazo seja significativa, esperamos pressões de curto prazo sobre as ações”.

A decisão anunciada na quinta-feira de parar de divulgar os dados de venda de unidades de iPhones, iPads e Macs foi amplamente criticada, com alguns argumentando que isso significa que a Apple espera que as vendas de iPhones tenham chegado ao pico.

“Embora a companhia acredite que as unidades sejam uma métrica menos relevante, discordamos fortemente – particularmente porque acreditamos que as unidades do iPhone começarão a declinar a cada ano como resultado dos preços médios de venda mais altos”, disseram analistas da Raymond James.

Por volta das 12:30 (horário de Brasília), as ações da Apple recuavam 6,6 por cento, para 207,55 dólares.