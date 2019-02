Ações asiáticas avançam em meio a cautela por Ucrânia

Tóquio – As ações asiáticas avançaram de forma cautelosa nesta segunda-feira, com os ganhos limitados pelas expectativas de um possível aumento nos conflitos civis da Ucrânia depois que rebeldes anti-Kiev declararam vitória em um referendo sobre autonomia.

Expectativas de reforma do mercado de capital impulsionaram as ações chinesas enquanto o mercado indiano avançou para máxima recorde devido à perspectiva de um governo mais amigável aos negócios vencer as eleições gerais do país.

Essas expectativas ajudaram a elevar o índice MSCI que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, que às 7h46 tinha alta de 0,5 por cento.

As ações de Hong Kong ganharam 1,82 por cento e o índice referencial da Índia ganhou 2,42 por cento.

“Dada a escassez de fatores de negociação hoje, os mercados prestarão atenção a como Kiev e Moscou vão reagir aos resultados do referendo”, disse Masafumi Yamamoto, estrategista-chefe do Praevidentia Strategy.

Organizadores do referendo no fim de semana na Ucrânia disseram que quase 90 por cento votaram a favor, provavelmente abrindo caminho para a região se separar de Kiev em um conflito que está cada vez mais fora de controle.