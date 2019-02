Ações asiáticas alcançam pico de 3 anos, China segue em alta

Sydney - As <strong><a href="http://www.exame.com.br/topicos/acoes">ações</a></strong> asiáticas tocaram novas máximas de três anos nesta terça-feira à medida que investidores na região eram encorajados por um rali nos mercados chineses, embora fosse justificada uma cautela dada a leva de notícias econômicas dos <strong><a href="http://www.exame.com.br/topicos/estados-unidos">Estados Unidos</a></strong> que ainda serão divulgadas nesta semana.</p>

Às 7h30 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão avançava 0,38 por cento, rondando um pico alcançado pela última vez em abril de 2011.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 0,9 por cento, maior nível em mais de três anos e meio, por otimismo de que a economia virou uma página e conforme investidores apostavam em mais políticas de Pequim amigáveis ao crescimento.

O avanço havia sido liderado por bancos chineses após uma notícia da Reuters revelar que o quinto maior banco da China em ativos planejava buscar mais investidores privados.

O índice japonês Nikkei registrou alta de 0,6 por cento, alcançando uma máxima de seis meses à medida que investidores focavam nos pontos positivos de notícias econômicas mistas.

Enquanto os gastos de famílias e as vendas no varejo desapontaram, a disponibilidade de empregos no Japão subiu ao maior nível em 22 anos em um dado positivo para salários e a meta do governo de trazer a inflação de volta à economia.