Acionistas vendem ações em oferta secundária e Burger King cai na Bolsa

São Paulo – As ações do Burger King operam em queda de 5,29% na tarde desta terça-feira. Na B3, os papéis eram negociados na casa dos 22 reais.

Em comunicado enviado ao mercado, a BK Brasil anunciou que fará uma oferta pública secundária de ações. Entre os acionistas vendedores estão a Vinci Partners, a Sommerville Investments e o fundo de investimento Montjuic, além de acionistas vendedores pessoas físicas.

A operação irá envolver inicialmente 33,4 milhões de ações ordinárias e está sendo assessorada pelo Itaú BBA, BofA Merrill Lynch e BTG Pactual.

A transação poderá ser ampliada em até 5 milhões de papéis, equivalente a até 15% das ações iniciais. A ação da BK Brasil encerrou na véspera cotada a 23,80 reais. A fixação do preço ocorrerá em 21 de março.

No ano passado, Burger King Brasil registrou lucro líquido de R$ 128,0 milhões, ante R$ 3,8 milhões anotados em 2017, uma alta de quase 300%. Na divulgação dos resultados do quarto trimestre, a companhia afirmou que este crescimento reflete o sólido aumento da receita operacional, a alavancagem operacional da companhia e o efeito não recorrente do reconhecimento do imposto de renda diferido ativo no valor de R$ 30 milhões.