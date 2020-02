Ação do Twitter dispara na bolsa após aumento de usuários

O Twitter anunciou nesta quinta-feira um forte aumento no número de usuários diários no último trimestre de 2019, o que causou uma alta de cerca de 15% no preço de suas ações nas primeiras negociações em Wall Street.

O número de usuários diários da rede social aumentou 21% entre o último trimestre do ano passado e o mesmo período de 2018, situando-se em 152 milhões.

Mais de 20% desses usuários vivem nos Estados Unidos, os 80% restantes estão no exterior.

A cifra corresponde aos chamados usuários “monetizáveis”, aqueles que acessam o site do Twitter ou seu aplicativo todos os dias e veem publicidade na rede social.

O anúncio sobre os usuários compensou um lucro menor que o esperado. A empresa americana teve um lucro trimestral de 118,77 milhões de dólares, bem abaixo dos 255,30 milhões do mesmo período do ano passado.