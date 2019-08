Ação do BTG sobe 11% após banco rebater denúncias

As ações do banco BTG Pactual mostram recuperação após o forte tombo das últimas sessões. As units (BPAC11) da instituição financeira subiam ao redor de 11% no final da manhã desta terça-feira (27), negociadas a 51,83 reais. O banco classificou as denúncias de lavagem de dinheiro na véspera como “vazamentos fora de contexto”.

Nos dois pregões anteriores, os papéis do banco acumularam desvalorização de 31%, após entrarem em leilão diversas vezes devido à forte oscilação no preço. A queda levou o banco a perder mais de 10 bilhões de reais em valor de mercado.

Na sexta-feira (23), a Polícia Federal apreendeu na sede do banco documentos relacionados à delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci, incluindo os ligados à companhia de petróleo PetroAfrica, na 64.ª fase da Operação Lava Jato. A ação alcançou perdas ao redor de 15%.

Nesta segunda-feira, o site “O Antagonista” trouxe matéria sobre um relatório de um suposto informante, que seria próximo ao BTG e que prestou depoimentos à operação Lava Jato, dizendo que o “BTG teria uma espécie de Departamento de Operações Estruturadas dedicado à lavagem de dinheiro”, conforme o texto. Os papéis chegaram a recuar 25%.

Posicionamento do banco

O BTG Pactual está absolutamente tranquilo em relação aos vazamentos, segundo seu presidente, Roberto Sallouti, em teleconferência com o mercado nesta tarde. O call foi chamado para falar sobre matéria noticiada hoje, classificada pelo executivo como “sensacionalista” e fora do contexto. Sallouti disse ainda que sua expectativa é de que tudo seja esclarecido em breve.

Sallouti disse, na teleconferência, que as operações citadas seriam inexequíveis. “Vazou um relato apócrifo de julho de 2016, de operações financeiras. Qualquer análise técnica dessas operações mencionadas mostra que elas são inexequíveis”, disse. Depois da notícia, a ação do BTG aprofundou as perdas e encerrou o pregão desta segunda-feira com queda de cerca de 18%.

Crises anteriores

Não é a primeira vez que o banco sofre fortes perdas na bolsa por denúncias de irregularidades. André Esteves foi preso em 2015, sob a acusação de obstruir a justiça, mas foi solto após 28 dias e foi absolvido das acusações em 2018. No auge da crise do BTG, as ações do banco chegaram a cair 61%.

Em julho, Esteves pediu ao Banco Central para retornar ao grupo controlador, conhecido como G7 Holding, com uma participação de 61,6%. Ele foi forçado a trocar suas ações de controle no G7 Holding após ser preso em uma investigação de corrupção em 2015. Esteves retornou ao banco em abril de 2016.