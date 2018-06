Ação do BC com 100 mil contratos de swap tradicional é a maior da história

Brasília – A atuação do Banco Central no mercado cambial nesta quinta-feira, 14, com a colocação de 100 mil contratos de swap cambial foi a maior já registrada pela instituição desde o início do uso desse instrumento, em 2002.

Em três leilões realizados durante o dia, o BC emitiu o equivalente a US$ 5 bilhões, sendo US$ 2 bilhões em dois leilões e US$ 1 bilhão na terceira oferta do dia.

O swap cambial tradicional é um contrato financeiro que, na prática, equivale à venda de dólares pelo BC no mercado futuro. Investidores que compram essa operação têm a garantia de receber a oscilação da moeda estrangeira em todo o período até o vencimento do contrato.

Em troca, se comprometem a pagar juro em reais ao BC no período. Portanto, há uma “troca” de taxas. Por isso, a operação é chamada de “swap” – troca em inglês.