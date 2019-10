Ação da WEG sobe 3,5% após lucro maior no terceiro trimestre

Primeira empresa a divulgar seus números do terceiro trimestre, a fabricante de motores elétricos e tintas industriais WEG apresenta forte alta na bolsa nesta quarta-feira (23). A companhia anunciou um lucro líquido de 418,24 milhões de reais, um crescimento de 9,7% em relação a igual período do ano passado, turbinado pelo aumento nas receitas.

Por volta das 10h30, os papéis ON da WEG (WEGE3) avançavam 3,5%, negociados a 25,58 reais.

A receita operacional líquida cresceu 3,5%, para 3,35 bilhões de reais, com alta de 5,9% no mercado externo, para 1,97 bilhão de reais. Em dólar, subiu 5,5%. Na base trimestral, porém, houve recuo de 1,3% no mercado externo e de 2,4% da receita em moeda norte-americana.

A companhia citou bom desempenho na receita e sustentação na entrada de pedidos para equipamentos de ciclo longo, enquanto, nos equipamentos de ciclo curto, começou a sentir redução nos negócios, com pedidos em ritmo menor que nos últimos meses.

No mercado interno, a receita líquida de vendas da WEG totalizou 1,38 bilhão de reais, acréscimo de apenas 0,2% frente ao mesmo período do ano passado, mas alta de 6,9% em relação ao segundo trimestre.

Segundo analistas, o resultado do terceiro trimestre veio acima do esperado pelo mercado. “Apesar da leve desaceleração no mercado externo, as vendas reportadas internamente surpreenderam, demonstrando um ambiente de negócios mais positivo”, escreveu a equipe da Guide Investimentos em relatório.

Também chamou atenção o Retorno Sobre Capital Investido (ROIC), que atingiu 19,2%, maior percentual dos últimos trimestres, o que demonstra capacidade da gestão na alocação de capital da companhia, segundo a Guide.

Na avaliação da corretora, a Weg se mantém como uma das companhias mais resilientes da bolsa brasileira, com gestão consistente, estrutura de capital confortável e posição de liderança nos mercados de atuação.

No entanto, os analistas da Guide mantiveram a recomendação “neutra” para a ação, concluindo que grande parte do valor já está refletido no preço. Desde o começo de 2019, a ação da WEG acumula valorização de 43% até esta quarta.

Nova fábrica na Índia

Em outro comunicado divulgado hoje, a WEG informou que vai iniciar o projeto de instalação de uma nova fábrica de motores elétricos de baixa tensão em Hosur, na Índia, com previsão de que entre em operação em 2021. “Com investimentos de aproximadamente 20 milhões de dólares, a fábrica terá 13.000 metros quadrados de área construída e capacidade para produzir até 250.000 motores por ano, atingindo potências até 355 kW”, afirmou a WEG.

Segundo a companhia, a unidade terá também serviços de engenharia de desenvolvimento e aplicação de produto, vendas e assistência técnica para clientes. A planta será construída no mesmo parque fabril onde a WEG já possui uma fábrica de motores de indução e geradores e vai empregar cerca de 320 novos colaboradores.

A unidade na Índia, onde a companhia está desde 2011, atende a Ásia, Oriente Médio, África e Oceania, e emprega 800 colaboradores no país.