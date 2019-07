Ação da SulAmérica avança quase 6% após oferta da Allianz

Os papéis da seguradora SulAmérica subiam quase 6% na tarde desta terça-feira (2), após a companhia informar mais cedo que recebeu oferta do grupo segurador alemão Allianz por parte de seu negócio. O valor não foi divulgado.

Às 16h15, as units (classe de ações) da SulAmérica avançavam 5,59%, cotadas a 39,63 reais. Os papéis não estão listados no Ibovespa, que mostrava perda de mais de 1% no mesmo horário.

A SulAmérica informou que recebeu da Allianz “uma oferta indicativa e não vinculante para a aquisição de sua operação de automóveis e ramos elementares”, segundo comunicado ao mercado.

“Com isso, está em discussões bilaterais com a Allianz sobre eventual transação que poderia resultar na concentração de suas operações nos segmentos de saúde, odontologia, vida, previdência e gestão de ativos”, acrescentou a Sul América.

Diversificação ou foco em saúde

A equipe de research da XP escreveu em relatório que a oferta proporciona à SulAmérica a opção de escolher entre diversificação ou um foco maior em seu principal negócio, o de saúde. “A decisão de desinvestir deve ser baseada deste ponto de vista estratégico e, claro, no preço que a Allianz estaria disposta a pagar”.