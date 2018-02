Ação da Snap sobe quase 40% após salto no crescimento de usuários

A ação da Snap, dona do Snapchat, subia mais de 30 por cento nesta quarta-feira, após a empresa superar expectativas de receita do quarto trimestre e mostrar aceleração no crescimento de usuários ativos pela primeira vez desde que abriu capital.

Os papéis caíram para quase a metade do valor de estreia de março de 2017, impactados pela diminuição no engajamento e crescimento de usuários, e dúvidas sobre a capacidade de competir com as principais redes sociais do Facebook.

Os resultados de terça-feira mostraram que os clientes ficaram mais tempo na versão Android do aplicativo, depois que os problemas de software foram corrigidos e os anunciantes passaram a acessar um sistema de publicidade baseado em leilões que tornava mais barato e mais fácil comprar anúncios.

Às 14h09 (horário de Brasília) as ações da Snap subiam 38,7 por cento, a 19,49 dólares na bolsa de Nova York.

“O número de anunciantes está dobrando ano a ano – de modo que o preço do anúncio tem muita vantagem”, disse Mark Mahaney, analista da RBC.

O número de usuários ativos diários subiu 18 por cento em relação ao ano anterior, para 187 milhões, revertendo uma tendência de desaceleração.

Mas alguns ainda estavam cautelosos sobre se a empresa está claramente num caminho de crescimento sustentável.