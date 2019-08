Ação da Saraiva sobe mais de 150% após jornal publicar saída de CEO

São Paulo – Os papéis da Saraiva dispararam após o jornal Valor Econômico noticiar, na segunda-feira (26), a saída do CEO da rede de livrarias, Jorge Saraiva Neto, e afirmar que os credores terão interferência direta na escolha do novo presidente. Desde a publicação da reportagem, as ações preferenciais da Livraria Saraiva (SLED4) chegaram subir 156% enquanto as ordinárias (SLED3) tiveram valorização de 638%.

De acordo com a reportagem, será formado um novo conselho administrativo com cinco membros, sendo que ao menos dois nomes serão indicados pelos credores. Segundo o Valor Econômico, esse conselho será responsável por indicar o presidente.

Na segunda-feira, o valor das ordinárias da Saraiva mais que triplicaram, passando de 1,99 reais para 6,50 reais no fechamento. Nesta terça-feira (27), o movimento de alta persistiu e, pouco antes do meio dia, a ação chegou a ser negociada a 14,70 reais – maior valor desde outubro de 2014. Já as ações preferenciais tiveram alta de 64,24% na segunda e, nesta terça, chegaram a valer 3,87 reais, ante 1,51 real na sexta-feira (23).

Com dívidas de 674 milhões de reais, a livraria entrou com pedido de recuperação judicial em novembro do ano passado e vem lutando para evitar a falência. Desde então, o preço das ações ordinárias da livraria sequer passou de 3 reais, marca que só foi quebrada no começo desta semana. Na terça-feira passada (20), o papel atingiu a mínima histórica ao fechar valendo 1,5 real.

No pedido de recuperação judicial, a Saraiva citou uma série de empecilhos que atrapalharam o sucesso da empresa, como surgimento de serviços de streaming e redução do preço médio do livro. Embora as ações tenham subido, os antigos problemas não desapareceram.