Ação da Renner cai mais de 2% após lucro 14% menor

As ações da varejista de moda Lojas Renner caíam em torno de 2,6% por volta do meio dia desta quarta-feira (31), tendo como pano de fundo um resultado fraco no segundo trimestre. O papel era negociado ao redor de 47 reais.

A varejista anunciou na véspera uma queda de dois dígitos no lucro líquido, refletindo uma maior alíquota de imposto de renda e provisões para participação nos lucros, além de efeitos cambiais que pressionaram as margens.

Com isso, a companhia teve lucro líquido de 235 milhões de reais entre abril e junho, queda de 14,4% na comparação anual. O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) total ajustado subiu 1,8% ano a ano, para 441,9 milhões de reais.

Para o BTG Pactual, mesmo com o resultado negativo, a varejista ainda está entre as ações preferidas no setor de varejo, considerando que alguns dos efeitos ruins do segundo trimestre são temporários e podem criar um ponto de entrada atrativo para o papel.