Ação da Porto Seguro já sofreu o suficiente, diz Santander

São Paulo – Com uma desvalorização de 9% em 2012, os analistas do banco Santander voltaram a apostar nas ações da seguradora Porto Seguro (PSSA3). A recomendação passou de manutenção para compra e o preço-alvo estabelecido para o final de 2013 foi de 23 reais, o que sugere um potencial de valorização de 20% em relação ao fechamento de quinta-feira.

De acordo com o analista estrategista de pessoa física, Guilherme Guntovitch, que assina a análise, os papéis sofreram pela queda na taxa de juros – que reduz a receita financeira – , um ambiente mais competitivo, a falta de um resultado significativo na associação com o Itaú e o “surgimento de uma nova classe econômica no país com um perfil de risco diferente”, explica.

“Por esses motivos reduzimos nossa projeção de lucro futuro para a companhia, porém devido

a queda que as ações sofreram vemos potencial de valorização de 31%”, ressalta o banco em um relatório assinado pelo estrategista de pessoa física, Guilherme Guntovitch.

O Santander ainda projeta um aumento do percentual do lucro pago em dividendos (payout) para 50%, gerando um dividend yeld (dividendos sobre o preço da ação) de 4,8% para 2012 e de 5,2% para 2013.