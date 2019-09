Ação da Petrobras sobe mais 5% após ataques na Arábia Saudita

As ações da Petrobras se valorizavam 5,29% na abertura do pregão desta segunda-feira (16), por volta das 10h05. A alta dos papéis da petrolífera ocorre após o ataque ao centro da indústria petrolífera da Arábia Saudita, que atingiu duas unidades de processamento de petróleo. Entre elas, estava a maior instalação de refino do mundo, responsável pela produção diária de 5,7 milhões de barris, o que representa cerca de 5% da oferta mundial. O atentado, realizado neste sábado, foi assumido pelo grupo rebelde Houthi, do Iêmen.

O ataque fez o preço da commodity disparar quase 20% nesta segunda-feira, atingindo a maior alta intradiária desde a Guerra do Golfo em 1991. O petróleo só começou a cair após o presidente americano, Donald Trump, ter autorizado o uso de estoques de emergência para suprir a demanda pelo produto.

Por volta das 11h, o petróleo WTI subia 9,51%, a 60,05 dólares o barril. O consultor de óleo e gás sediado em Londres Jan-Jaap Verschoor espera que o barril de petróleo cru se aprecia 15 dólares em três dias caso os Estados Unidos não façam uso de suas reservas e 5 dólares se os americanos liberarem 30 milhões de barris.

Além de fazer os preços do petróleo disparar, o ataque provoca instabilidade política no Oriente Médio, já que o grupo Houthi é aliado do Irã, que historicamente tem relações nebulosas com a Arábia Saudita e Estados Unidos.