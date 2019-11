Ação da Marisa sobe 4% após parceria com Magazine Luiza

As ações da rede de moda feminina Marisa apresentavam forte valorização nesta quinta-feira (21), após a companhia ter firmado uma parceria com a varejista Magazine Luiza para um projeto de ‘store in store’, por meio do qual o Magazine Luiza será responsável pela categoria de tecnologia em mais de 300 lojas da Marisa, conforme comunicados de ambas as varejistas nesta quinta-feira.

Por volta das 13h15, o papel das lojas Marisa (AMAR3) avançava 4,16% na B3, negociado em 10,52 reais. Desde o início do ano, a empresa acumula uma valorização de 89% na bolsa brasileira. Já a ação do Magalu (MGLU3), que também vem apresentando fortes ganhos nos últimos meses, recuava 0,2%, em 44,41 reais, por volta do mesmo horário.

Com a parceria, o Magalu vai fomentar as vendas de produtos como smartphones e acessórios, serviços digitais e seguros como garantia estendida nas lojas da rede Marisa, além de ser responsável pela estratégia comercial, disponibilidade de produtos, faturamento, financiamento, logística, contratação e gestão dos colaboradores. Já a Marisa poderá ampliar o mix de produtos e alavancar o fluxo de clientes nas lojas.

A rede de moda também estuda a possibilidade de fazer uma operação para captar recursos por meio de uma oferta pública de ações (follow-on), de

acordo com notícia do “Broadcast” na última semana. A varejista ainda não definiu ou aprovou qualquer operação nesse sentido.