Ação da Lyft ganha quase 15% em sua estreia em Wall Street

A empresa de transporte com motorista Lyft, principal concorrente da Uber, estreou com sucesso nesta sexta-feira, 29, em Wall Street, em uma das aberturas de capital mais esperadas do ano.

O primeiro intercâmbio da ação “LYFT”, cotada na plataforma de ações tecnológicas Nasdaq, foi a 87,24 dólares, alta de 21% ante o preço de introdução, de 72 dólares, decidido pela empresa na véspera. Mas às 16h25 (13h25 de Brasília), o ritmo foi reduzido, e a ação estava cotada em 82,70 dólares, 14,8% a mais que o preço de entrada.

A empresa criada em 2012 em San Francisco começou a buscar investidores na semana passada, e saiu na frente da Uber – sua maior concorrente nos Estados Unidos e líder mundial das reservas de veículos com motorista, que será lançada na bolsa nas próximas semanas – em Wall Street.

O IPO (oferta pública inicial) da Lyft em Wall Street é o primeiro de uma lista muito esperada de aberturas de capitais na bolsa, das chamadas empresas “unicórnio”, apelido para stratups avaliadas em mais de 1 bilhão que ainda não se lançaram na bolsa.

Além da Lyft e da Uber, neste ano devem chegar a plataforma para compartilhamento de imagens Pinterest, a Slack e o Airbnb.