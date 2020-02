Ação da IRB sobe 7% após lucro crescer 69,8% no quarto trimestre

As ações da resseguradora IRB Brasil chegaram a subir 7,4% na manhã desta quarta-feira (19), após a empresa reportar lucro líquido de 632 milhões no quarto trimestre do ano passado, montante 69,5% superior ao registrado no mesmo período de 2018. Em 2019, o lucro líquido ficou em 1,763 bilhão de reais, superando em 44,7% o do ano anterior. Às 11h02, os papéis da empresa subiam 3,80% e eram negociados por 37,68 reais.

A melhora dos resultados foi impulsionada pela maior emissão de prêmio de resseguros no Brasil e no exterior, que atingiram 2,098 bilhões de reais no quarto trimestre. Além disso, a IRB aumentou o prêmio retido em 37,8%, o que foi possível graças à menor despesa com sinistros, que caiu 8,7% na comparação anual. Dessa forma, o índice de retenção, que é a divisão entre os prêmios emitidos e os retidos, aumentou em 6,7 pontos percentuais, passando para 70,7%.

Os números foram classificados por analistas da Terra Investimentos como “bem fortes”. Em relatório, eles também destacaram a contratação de mais auditores. Isso porque, nas últimas semanas, os balanços da IRB entraram na mira da gestora Squadra Investimentos, que, em duas cartas abertas, alegou que os lucros recorrentes da empresa eram menores do que os apresentados. Em função disso, a gestora anunciou posição vendida nas ações da IRB – que visa obter lucro com a queda.

Apesar da recente valorização, os papéis da IRB ainda não superaram os 44,83 reais cotados antes da primeira carta da Squadra, que chegou a fazer os papéis despencarem 15%. Mas, considerando a cotação atual, as ações se encaminham para fechar a semana em alta de mais de 8%.