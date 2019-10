Ação da Yduqs, ex-Estácio, dispara com maior captação de alunos no 2º sem

A ação da Yduqs, ex-Estácio, chegou a subir 12% após a companhia do segmento de educação anunciar aumento de 45% na captação de alunos no segundo semestre frente ao mesmo período do ano passado. Às 11h46, o papel avançava 9,74% e era negociado a 37,42 reais.

No total, 132.323 alunos ingressaram na rede de ensino neste semestre. Desses, 65,4% entraram em cursos semipresenciais ou na modalidade de ensino à distância (EAD), setor que está em expansão no Brasil. No segundo trimestre deste ano, a companhia já havia apresentado um aumento de 20% do número de alunos à distância comparado ao mesmo período de 2018

O ensino à distância também foi o que teve maior aumento do número de captações no segundo semestre deste ano. Em relação à segunda metade de 2018, o volume de ingressantes subiu 62%, enquanto a quantidade de novos alunos na modalidade presencial cresceu 20%. No segundo trimestre, a empresa havia apresentado redução de 7,2% de sua base de alunos em cursos presenciais de graduação.

Segundo a Yduqs, o crescimento se deu devido aos novos cursos e a uma postura comercial “mais agressiva”. A empresa é a segunda maior organização privada de ensino do Brasil em número de alunos matriculados. No segundo trimestre, a instituição contava com uma base de 576,4 mil alunos, sendo 328,1 mil presenciais e 248,4 EAD.

Os papeis da Yduqs estiveram entre as principais altas de setembro, quando subiu 14,69%. Até quarta-feira (9), o ativo acumulava valorização no ano de 46,16%, mas pode chegar a 60% caso o preço da ação fique acima de 37,40 reais até o fim do dia.