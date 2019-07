Ação da Coca-Cola dispara 5% após lucro robusto e impulsiona Dow Jones

As bolsas de valores dos EUA sobem nesta terça-feira (23), impulsionadas por resultados acima do que o esperado de empresas e melhoras nas previsões das ‘blue chips’, incluíndo a Coca-Cola e a United Technologies. Isso acalmou as preocupações com o ritmo de crescimento econômico.

Nas últimas 24 horas, os investidores reagiram positivamente a uma série de resultados do segundo trimestre, embora muitas vezes contra as expectativas de lucros, que foram reduzidos devido às preocupações deste ano sobre o crescimento.

“Os analistas notoriamente subestimam o desempenho dessas empresas, e parte disso é que as empresas intencionalmente baixam as expectativas para que possam superar as estimativas das analistas”, disse à Reuters Randy Frederick, vice-presidente de negociação e derivativos da Charles Schwab, em Austin, Texas.

Coca-Cola avança quase 5%

As ações da Coca-Cola Co subiam 4,9%, o maior ganho entre as ações cotadas no índice Dow Jones, após a fabricante de bebidas gaseificadas ter superado as expectativas de lucros trimestrais e ter aumentado a sua previsão de receita orgânica para o ano todo.

Os seus ganhos impulsionaram o setor de bens de consumo para um ganho de 0,9%, o melhor desempenho entre os principais setores do S&P.

O conglomerado industrial United Technologies Corp ganhava 1,6%, após elevar as suas perspectivas de lucro e vendas para o ano todo.

Situação fiscal dos EUA

O presidente Donald Trump e os líderes do Congresso dos EUA chegaram a um acordo na segunda-feira sobre uma prorrogação de dois anos do limite da dívida e dos limites de gastos federais que evitariam um ‘default’ do governo no final deste ano, mas aumentariam os crescentes ‘déficits’ orçamentais.

“Eu acho que é uma coisa muito positiva que eles tenham chegado a um acordo orçamental. Isso aumenta as preocupações de um tecto da dívida e do orçamento além da próxima eleição presidencial, o que é uma coisa a menos com que o mercado tem de se preocupar”, disse Frederick.

O Nasdaq segue a ganhar 0,16%, o S&P 500 soma 0,30% e o Dow Jones Industrial Average avança 0,36%.