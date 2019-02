Ação da Cetip despenca mais de 5% e lidera perda do Ibovespa

São Paulo – As ações da Cetip recuavam mais de 5 por cento na Bovespa nesta segunda-feira, após queda de mais de 2 por cento na sexta-feira, em meio à análise dos números do quarto trimestre de 2014, com a empresa avaliando como “bem provável” um crescimento menor de sua unidade de financiamentos em 2015.

Às 12h03, os papéis caíam 5,56 por cento, a 31,43 reais, enquanto o Ibovespa recuava 1,29 por cento.

Operadores ouvidos pela Reuters também citavam notícia do jornal Folha de S. Paulo no fim de semana sobre detalhes do depoimento do doleiro Alberto Yousseff em que ele diz que o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) teria fechado contrato sem concorrência, que teria rendido 20 milhões de reais em propina.

A Cetip tem contratos com os Departamentos Estaduais de Trânsito de todo o país, oferencendo infraestrutura de informação para esses órgãos sobre as condições de financiamento de veículos.

Procurada, a Cetip não pôde comentar imediatamente.