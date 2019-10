Acabou a folga da Netflix; e depois da Previdência? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (16) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Senado realiza última sessão antes de votar Previdência. E depois?

Após 8 meses de tramitação, a reforma perdeu um terço do impacto ; para o FMI, só a nova Previdência não será suficiente para a retomar crescimento

O último trimestre de folga da Netflix

Resultados divulgados hoje devem ser melhores que os do 2º trimestre, mas a concorrência está chegando com novos serviços de streaming

Do nazismo ao fast fashion: a reinvenção da C&A de novo à prova

Varejista de moda que estreia na bolsa brasileira dia 28 tem história marcada pela Segunda Guerra e pela busca ativa por redescobrir seu passado

Precisamos nos reinventar com dinheiro privado, diz presidente do BC

Para Roberto Campos Neto, aumento de gastos públicos não são solução para as dificuldades enfrentadas pelo país

Democratas participam de debate unidos contra Trump

Democratas também discutiram a origem do processo de impeachment contra Trump e criticaram política externa do presidente

Enem 2019: Inep divulga hoje os locais de provas

Locais de prova do Enem 2019 são informados no Cartão de Confirmação, que pode ser consultado no site ou no aplicativo do exame

De Putin a Erdogan: política externa de Trump é trunfo democrata?

Decisão do presidente de abandonar os aliados curdos na Síria, abrindo caminho para Rússia e Turquia, foi criticada por pré-candidatos em debate da oposição

Negociadores viram a noite, mas fracassam em obter acordo sobre Brexit

Diálogo, no entanto, será retomado ao longo do dia, ainda na esperança de que as partes cheguem a uma posição consensual

Política e mundo

Apesar de oposição do PSL, Câmara aprova texto-base de MP de Bolsonaro

Em crise interna, partido orientou deputados a votarem pela obstrução da medida que altera funções do governo

Líder do PSL orienta deputados a obstruir votação de MP de Bolsonaro

Após operação da PF contra o dirigente do partido nesta terça, Delegado Waldir afirmou que a sigla pedirá os mandatos dos deputados que se desfiliarem

Apoiadores querem que Bolsonaro assuma comando do PSL no lugar de Bivar

Conflito entre os aliados do presidente e de Luciano Bivar foi acirrado após operação da PF contra dirigente do partido nesta terça-feira

Presidente do Equador restabelece governo em Quito após fim de protestos

Lenín Moreno havia transferido o governo temporariamente para Guayaquil durante manifestações contra alta do preço de combustíveis

Enquanto você desligou…

Senado aprova distribuição de recursos do megaleilão do pré-sal

Senadores aprovaram por unanimidade o texto-base do projeto de lei que garante a distribuição a estados e municípios de parte do bônus da cessão onerosa

Previdência: militares terão regras duras de inatividade e valor integral

Relator da proposta estima que a inclusão de policiais e bombeiros na reforma das Forças Armadas deve render uma economia de R$ 59 bilhões em 10 anos

Receita da Claro no Brasil cresce 1,7% no 3º trimestre

Operadora de telecomunicações registrou um total de R$ 9,15 bilhões em comparação com o mesmo período do ano anterior

Vendas da MRV sobem quase 19% no 3º trimestre

A companhia apurou vendas de R$ 1,395 bilhão de julho ao fim de setembro ante R$ 279 milhões no mesmo período do ano passado

United Airlines tem resultado acima do esperado no trimestre

Balanço do terceiro trimestre da companhia aérea foi impulsionado por forte demanda e menores custos com combustível

Agenda

Nesta quarta-feira (16), nos EUA, o Census Bureau publica os dados referentes ao comércio, incluindo as Vendas no Varejo, do mês de setembro, um dos principais indicadores da atividade econômica do país. Outros números que serão liberados dizem respeito aos estoques das empresas, em agosto, e o nível dos estoques no varejo, excluindo automóveis, no mesmo mês.

Também é dia de o Energy Information Administration, como faz todas as semanas, atualizar os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Já o American Petroleum Institute solta os números dos estoques de gasolina, petróleo e destilados.

E o Fed publica o Livro Bege, que é seu relatório das condições econômicas de cada um dos 12 distritos em que a instituição está presente e, por anteceder a reunião do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), pode trazer pistas da política monetária do comitê. O Department of Treasury solta as informações referentes às transações líquidas de longo prazo, que calcula a diferença entre as compras dos EUA de títulos estrangeiros a longo prazo e as compras estrangeiras de títulos a longo prazo dos EUA. E fique ligado no discurso de Lael Brainard, do conselho do Fed.

Já na Zona do Euro, o Eurostat libera os dados do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), de setembro, deste que é um dos principais indicadores da inflação na região, e também os números da Balança Comercial de agosto.

Frase do dia

“Existem várias razões para não começar um negócio. Mas existe apenas uma boa, e eu acho que ela é: mudar o mundo” – Phil Libin, cofundador e CEO da All Turtles