Abilio Diniz vende participação de 2,55% no Carrefour por R$ 805 mi

São Paulo – A Península Participações, controlada pelo empresário Abilio Diniz, vendeu nesta sexta-feira uma participação de 2,55 por cento no Carrefour Brasil por 805 milhões de reais, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

Com a venda realizada em bloco na bolsa paulista B3, Diniz reduziu sua participação no Carrefour Brasil para 8,91 por cento disse a fonte. A Península, contudo, manteve a participação de 7,76 por cento no grupo francês Carrefour, acrescentou a fonte.

Procurada, a Península confirmou a venda em bloco das ações e informou que continuará com dois assentos no conselho de administração do Carrefour Brasil, além de dois lugares no conselho do grupo Carrefour.

A holding do empresário afirmou que a venda da participação ocorreu no momento certo para reduzir seu investimento no Carrefour Brasil.

A companhia também informou que continuará ativamente participando do desenvolvimento do grupo Carrefour e do Carrefour Brasil.

Às 14h51, as ações do Carrefour Brasil recuavam 6,75 por cento, enquanto o rival GPA, que já foi controlado por Diniz, tinha queda de 0,42 por cento e o Ibovespa mostrava caía 1,3 por cento.