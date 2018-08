A fórmula dos preços da Petrobras e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Equação de preços de Petrobras será aberta. A ANP vai obrigar a estatal a abrir a sua fórmula de preços, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Governo aposta em permuta para poupar aluguel. Expectativa é diminuir despesas com aluguel em ao menos 40% até o fim do ano, segundo o jornal Valor Econômico.

Falta trabalho para 27 milhões de pessoas no Brasil. O número de pessoas que desistiram de procurar emprego aumentou para 4,83 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pelo IBGE.

Política e mundo

Rosa Weber decide manter com Barroso registro eleitoral de Lula. TSE tem até 17 de setembro para julgar os registros de candidatura, mas integrantes do tribunal defendem uma solução rápida sobre a situação do petista.

FHC cria conta no Twitter e “deixa claro” que Alckmin é seu candidato. O tucano passou os últimos meses pregando a renovação política e fomentando candidaturas de outsiders, como a do apresentador de TV Luciano Huck.

Revisão de benefícios previdenciários gerará economia anual de R$ 8 bi. Alberto Beltrame voltou a apresentar a previsão inicial de que os benefícios previdenciários deverão gerar uma economia de R$ 20 bilhões até 2019.

Venezuelanos estocam comida e gasolina antes de novas medidas do governo. Agências bancárias fecharão amanhã para dar início ao processo de conversão monetária que retirará cinco zeros do bolívar forte.

África se reúne nesta sexta-feira para enfrentar gargalos. Má situação econômica é justificada por diversos fatores internos, que prejudicam o desenvolvimento de acordos locais, entre os próprios países.

Enquanto você desligou…

Tesla processa Ontario por excluir marca de programa de subsídio. Governo cancelou iniciativas de energia limpa, incluindo programa de incentivo que previa descontos para pessoas que comprassem carros elétricos.

Justiça do Trabalho suspende leilão de distribuidoras da Eletrobras. Em junho, foi concedida liminar para interromper processo de privatização até que as estatais apresentassem estudo sobre o impacto nos contratos de trabalho.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o índice Michigan de percepção do consumidor e as posições líquidas de especuladores do relatório da CFTC. Na Zona do Euro, o IPC anual e mensal, e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.