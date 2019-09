A Volkswagen e o dieselgate; enterro da Lava Jato? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após caso Janot-Gilmar, o enterro da Lava-Jato?

Desgaste de Janot arranha junto a imagem da operação da qual ele esteve à frente durante a maior parte de seus dois mandatos como procurador

Depois de semana de adiamentos, Senado se prepara para votar Previdência

Além da reforma principal, PEC paralela com as emendas que não foram incluídas na Previdência será tema de audiência pública nesta segunda

Dieselgate: Volkswagen enfrenta processo coletivo por fraude dos poluentes

A Justiça alemã julga nesta segunda-feira uma ação movida por mais de 400.000 pessoas contra o escândalo de emissões de poluentes revelado em 2015

Com guerra comercial, China celebra 70 anos da Revolução Comunista

China passou de país devastado pela guerra à segunda maior economia do mundo. Agora, em meio à guerra comercial com os EUA, país tenta manter o crescimento

Política e mundo

Boris Johnson ameaça ignorar lei e sair da UE sem acordo

No início do mês, os deputados aprovaram um projeto que obriga o premiê a pedir um adiamento do Brexit

PF faz operação em endereços de Janot após revelações sobre Gilmar Mendes

A ação vem um dia após ele declarar um suposto plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes

Polícia Federal apreende revólver em endereço de Janot

Ação de busca e apreensão na casa do PGR foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, também do STF

Moraes vê indícios contra Janot e o impede de se aproximar de ministros

Alexandre de Moraes afirmou que autorizou a busca e apreensão nos endereços de Janot para verificar se há novos atentados planejados contra Gilmar Mendes

Procuradores repudiam ordem do STF por buscas na casa de Janot

Segundo a ANPR, não fazia sentido as buscas nos endereços de Janot serem realizadas agora se o atentado contra Gilmar Mendes poderia ter acontecido em 2017

Força-tarefa da Lava Jato pede que Lula passe para o regime semiaberto

A petição é assinada por 15 procuradores, inclusive o chefe da operação, Deltan Dallagnol; ex-presidente está preso em regime fechado desde abril de 2018

Aras indica procurador conservador para Direitos Humanos da PGR

Ailton Benedito é popular nas redes sociais entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por ser um defensor do conservadorismo

Democratas exigem de secretário de Trump documentos sobre Ucrânia

Os parlamentares exigem uma lista de todos os funcionários que estiveram envolvidos na ligação telefônica de 25 de julho entre Trump e Zelenski

Trump não nos deu outra opção, diz presidente da Câmara sobre impeachment

Segundo um levantamento do site Politico, 224 dos 435 congressistas apoiam a investigação de impeachment de Trump

Enquanto você desligou…

Inadimplência do consumidor cresce em julho em relação a 2018

De acordo com a empresa, esse total de inadimplentes representa 40,5% da população adulta do país

Fundo de capital de risco do Santander busca startups da América Latina

Interesse no México e no Brasil acontece porque esses países são os maiores mercados para as chamadas fintechs da América Latina

Preço de gasolina e diesel volta a subir em postos após alta em refinarias

Segundo dados da ANP, o preço médio da gasolina avançou 1,2% na semana, para 4,368 reais por litro

Esta startup estará por trás das suas contas de Uber

Curitibana EBANX começará a processar pagamentos para a gigante de mobilidade Uber na América Latina

Ministro chinês avalia que mundo pode ter recessão por disputas comerciais

O discurso feito pelo diplomata chinês Wang Yi durante a Assembleia Geral da ONU teve como alvo Donald Trump, que iniciou guerra comercial com Pequim

Agenda

Nesta segunda-feira (30) serão divulgados na China os índices de atividades dos gerentes de compras dos setores: industrial e não manufatura.Já na Zona do Euro, Sabine Lautenschläger, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), deve se pronunciar sobre direções futuras da política monetária da região.

Frase do dia

“Não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio ou atrapalha seu crescimento.” — Alice Walker, escritora norte-americana