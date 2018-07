A união da Boeing e Embraer e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (04) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Comunicado vai detalhar união entre Boeing e Embraer. De acordo com o jornal Valor Econômico, as duas empresas vão comunicar “em breve” detalhes da união. A Boeing, segundo a reportagem, deverá ter participação majoritária no novo negócio.

Biolab entra em genéricos e avalia compra no Canadá. A Biolab prevê faturamento de R$ 150 mi já em 2019, caminha para inauguração de fábrica de R$ 450 mi em Pouso Alegre (MG) e está de olho em ativos no Canadá, de acordo com o jornal Valor Econômico.

As ações que pagam dividendos mais indicadas para julho. Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês.

Banco do Brasil mexe na alta cúpula e faz rodízio em vice-presidências. Indicações ocorrem faltando um semestre para fim da gestão atual, sob o comando de Paulo Caffarelli e que pode ser trocada devido às eleições presidenciais.

Política e mundo

Eunício diz que não devolverá para Temer MP que anula renegociação rural. Medida Provisória trata de artigos vetados por Temer em janeiro e derrubados em abril pelo Congresso Nacional.

Bretas: Eike deixou cicatrizes profundas na confiança de investidores. Empresário foi acusado de propina de US$ 16,5 mi ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral, em troca de participação em grandes empreendimentos do Estado.

Alckmin diz que não cogita Meirelles como vice. Ontem, o coordenador político da campanha do tucano e ex-governador de Goiás Marconi Perillo, sugeriu parceria em evento com analistas do mercado financeiro.

Pompeo se reunirá no México com Peña Nieto e López Obrador em 13 de julho. Secretário dos EUA fará visita para “trabalhar em questões da relação bilateral nos seus diferentes aspectos, incluindo o migratório, comercial, segurança”.

Enquanto você desligou…

Catar compra Plaza Hotel de Nova York por US$ 600 mi, diz fonte. País tem comprado os principais hotéis e propriedades de luxo do Ocidente na última década, para diversificar a riqueza que acumula.

Produção agropecuária da América Latina deve crescer 17% na próxima década. Segundo a FAO e a OCDE, mais da metade deste crescimento corresponderá a aumento na produção de cultivos, 39% à pecuária e 8% à expansão da piscicultura.

Adiamento do leilão da linha 15/Metrô atende a pedidos de empresas. Secretaria do Estado explica que as empresas interessadas no certame diziam precisar de mais tempo para preparar a documentação exigida na licitação.

Ex-executiva da Intel deixa cargo no Google. Bryant está deixando a Alphabet menos de um ano depois de se juntar à empresa, enquanto sua antiga empregadora procura alguém para a presidência-executiva.

Alibaba e Tencent lideram investimento de US$1,5 bi em grupo de mídia CMC. Empresa chinesa detém participação no time de futebol Manchester City e uma joint venture com os estúdios de Hollywood da Warner Brothers Entertainment.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgada a Produção Industrial anual do Brasil. Na Zona do Euro, será indicado o Índice de atividade dos gerentes de compras – o PMI de serviços.