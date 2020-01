A tensão no Irã afeta as bolsas?; agenda do governo e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (06) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A tensão geopolítica no Irã vai segurar a euforia das bolsas?

No Brasil, o índice Ibovespa fechou 2019 com alta de 31,5%, e analistas preveem avanço de mais 15% em 2020

Entre Moro, Guedes e Flávio Bolsonaro, uma agenda dividida em 2020

A agenda de reformas e desestatizações precisa continuar avançando, mas vai se sobressair às investigações sobre o filho do presidente?

Limite de juros para cheque especial começa a valer nesta segunda

Para compensar os bancos, BC autorizou instituições financeiras a cobrar uma tarifa de quem tem o serviço do cheque especial maior que R$ 500 por mês

Bolsonaro nega que tributará energia solar, mas diz que decisão é da Aneel

Proposta da agência é alterar as regras sobre a energia que o consumidor gera a mais e joga na rede da distribuidora

Mercado imobiliário no Rio começa a se recuperar da crise

Cidade tem alta de 4,9% no número de imóveis negociados no 3º trimestre

Trump reforça ameaças, e o mundo espera a reação iraniana

Presidente americano mantém lista de alvos iranianos e diz que não vai tirar tropas do Iraque, apesar de decisão do parlamento local

Política e mundo

Bolsonaro sobre tensão EUA-Irã: Brasil não vai tirar proveito de guerra

Bolsonaro disse torcer para que a situação se resolva, mas ressaltou ser a favor de qualquer medida que combata o terrorismo

Atacamos para evitar a guerra, não para começar uma, diz Trump

Presidente dos Estados Unidos ordenou um ataque ao Iraque que acabou com a morte de um general iraniano

Impeachment de Trump empaca no Senado

O republicano Mitch McConnell, líder do Senado americano, rejeitou nesta sexta os pedidos da oposição para dar andamento ao processo contra o presidente

Tribunal confirma data de novas eleições e Bolívia volta às urnas em maio

Bolivianos vão eleger presidente, vice-presidente e integrantes da Assembleia Legislativa do país após as denúncias de fraude na última eleição

Enquanto você desligou…

Bolsonaro diz que vai tomar providência caso alta do petróleo continue

Presidente afirmou que uma possível solução seria pedir ajuda de governadores em relação ao ICMS do combustível

Estrangeiro tira recorde de R$ 44,5 bi da bolsa brasileira em 2019

Por outro lado, essa classe de investidor comprou R$ 36,1 bilhões no mercado primário, quando adquirem papéis em ofertas iniciais de ações (IPO)

Petrobras divulga nos EUA plano para venda de ações detidas pelo BNDES

De acordo com documento enviado à SEC, o banco poderá vender até 734,2 milhões de ações ordinárias da petroleira

Agenda

Nesta segunda-feira (06), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de dezembro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Altas expectativas são a chave para tudo.” — Sam Walton, fundador do Walmart