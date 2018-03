A surpresa de Trump e Kim e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (09) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Trump aceita se reunir com Kim Jong-un em maio. Para iniciar a negociação, Kim Jong-un ofereceu aos EUA suspender os seus testes com mísseis balísticos e abordar um processo de desnuclearização.

Ação contra Lula e Dilma vai para 1ª instância. De acordo com o jornal Valor Econômico, o ministro Edson Fachin enviou a acusações contra ex-presidentes à Justiça do Distrito Federal.

Eleição presidencial já tem 11 pré-candidatos. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, as incerteza do cenário e possível impedimento de Lula estimulam postulantes ao Planalto.

Brasil traça quatro estratégias para contornar as sobretaxas de Trump. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que entre as alternativas estão apelo à OMC e até elevação de tarifas sobre produtos americanos.

Jungmann pede que STF diferencie traficante de usuário. Segundo o jornal Valor Econômico, ministro critica fato de os presídios estarem lotados de pessoas que praticaram pequenos delitos, enquanto grandes traficantes estão soltos.

Tributos são os responsáveis por 66% da alta no preço da gasolina. Desde junho de 2017, taxação respondem por R$ 0,47 do aumento de R$ 0,71 no preço do litro.

Grupo Suzano está perto de fechar fusão com a Fibria. Apuração do jornal Valor Econômico mostra que os acionistas das produtoras estão próximos de fechar um acordo, que vai criar uma gigante do setor.

Política e mundo

O primeiro tiro da guerra comercial de Trump. Mesmo com medida mais branda, a disposição guerreira de Trump e a demissão do assessor que lhe continha o ímpeto protecionista são maus presságios para a economia mundial.

Governo brasileiro vai recorrer contra sobretaxa ao aço. Governo diz que as medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão “significativo” impacto negativo nas relações entre os dois países.

Aliados esperam que Doria declare pré-candidatura na terça. Interlocutores do prefeito acreditam que há chance de os outros pré-candidatos declinarem ou não conseguirem apoio suficiente para a inscrição, deixando o caminho aberto para Doria ser aclamado como único candidato do partido.

Lula chama FHC e Dilma no processo do sítio de Atibaia. O juiz federal Sérgio Moro, que conduz a ação penal contra Lula marcou as datas dos depoimentos na quinta-feira.

Enquanto você desligou…

Gafisa tem prejuízo ajustado 102,1% maior no 4º tri, de R$ 315 mi. O resultado consolidado inclui a participação que a Gafisa detém na empresa de loteamentos Alphaville Urbanismo, e é ajustado pela exclusão da operação de alienação de ações de Tenda.

Tenda apresenta lucro de R$ 36,2 mi no 4º tri, alta de 79,4%. No acumulado de 2017, o lucro líquido da Tenda atingiu R$ 106,7 milhões, crescimento de 88,3% comparado com 2016.

Anatel nega recurso à Telefônica e mantém multas de R$ 370 mi. As penalidades foram aplicadas ao longo dos últimos anos por descumprimento de prazos de atendimento na prestação de serviços ao consumidor.

Lucro da MRV soma R$ 180 mi no 4º trimestre, alta de 27,1%. O avanço do lucro é um reflexo da expansão dos lançamentos e das vendas de imóveis concentrados no programa Minha Casa Minha Vida.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPCA de fevereiro. Nos EUA, sai a taxa de desemprego e o relatório de empregos de fevereiro.