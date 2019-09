A Selic cai mais?; petróleo dispara após ataques e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Semana tem decisão sobre Selic; ciclo de queda divide grandes gestoras

Selic caiu para o patamar recorde de 6% em julho e o Banco Central preparou terreno para cortes adicionais; próxima reunião do Copom será na quarta-feira

Primeiro ministro da China diz ser “difícil” país crescer 6%

Nesta semana, foram divulgados dados que mostram redução do ritmo da indústria e do varejo

Receita paga hoje quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2019

Para consultar se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site da Receita, o aplicativo ou ligar para o Receitafone, no número 146

Petróleo, greve, juros, China: a leva de incertezas na bolsa

Os ataques à Arábia Saudita puxam a fila de eventos que podem mudar as perspectivas de investidores nos próximos dias

Em Israel, o vale tudo de Netanyahu na reta final de campanha

Primeiro-ministro se aproxima de aliados internacionais, ataca minorias árabes e promete anexar Vale do Jordão como tentativa de se manter no poder

Ataque na Arábia Saudita faz preço do petróleo disparar

Preço do petróleo teve forte alta na noite de domingo e deve afetar ações de petroleiras e de índices mundo afora

Política e mundo

Aliados de Moro tentam impedir instalação de CPI da Lava Jato na Câmara

Comissão iria apurar possíveis ilegalidades reveladas na troca de mensagens entre procuradores da operação e o ex-juiz federal

Fachin homologa delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS

Ex-executivo foi preso em novembro de 2014 na 7ª fase da Operação Lava Jato e fechou acordo de colaboração premiada com a PGR

A pedido de Bolsonaro, Araújo convidou Trump para visitar o Brasil

Chanceler brasileiro faz uma visita esta semana aos Estados Unidos e reuniu-se com secretário de Estado americano, Mike Pompeo

Enquanto você desligou…

Paulo Guedes promete avançar com grandes privatizações em 2020

Ministro da Economia falou em criar um tipo de um “fast track”, para facilitar aprovação de reformas no ano que vem

Crescimento do PIB pode chegar a 2,5% em 2020, diz Guedes

Economistas projetam um crescimento de 0,87% para 2019 e de 2,07% para o próximo ano, projeção é menor do que a do ministro Paulo Guedes

Gestão Covas afirma que irá recorrer da decisão que liberou mototáxi em SP

Em junho de 2018, o prefeito sancionou lei proibindo o uso de motos para transporte remunerado de passageiros, mas a Justiça liberou os erviço nesta quinta

Serpro diversifica receitas no setor privado enquanto mira IPO

Maior estatal de tecnologia do país procura clientes no privados, e se prepara para buscar uma listagem em bolsa

Após recusa, bolsa de Hong Kong vai insistir em oferta por LSE

Na oferta bilionária, grupo exige que a dona da bolsa de Londres desista de adquirir Refinitiv

Agenda

Como assim já é segunda-feira (16)? E hoje, como acontece todas as semanas, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as previsões do mercado para a economia brasileira a longo prazo. Nos EUA, é dia de conhecermos o Índice Empire State de Atividade Industrial, em Nova York, que mede a saúde da economia na cidade. Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“Julgamos a nós mesmos por nossas intenções e aos outros por suas ações” — Stephen M. R. Covey, escritor norte-americano