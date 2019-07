A seca de IPOs; o novo trunfo da Vale e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (24) bem informado:

As quentes do dia

Com venda de ações da BR Distribuidora, Petrobras foca pré-sal

A venda de 30% do capital da subsidiária BR Distribuidora em ações fará Petrobras perder o controle da subsidiária e ganhar R$ 8,6 bilhões

Seca de IPOs, boom de follow-ons. O que acontece com a bolsa?

Das 12 ofertas de ações no 1º semestre, 10 foram subsequentes; saiba por que as empresas estão emitindo mais papéis

Minério de Carajás é trunfo para Vale elevar receita após Brumadinho

O produto de alta qualidade extraído no Pará pode render cifras bilionárias à mineradora neste ano e compensar parte das perdas na produção

Carrefour e Pão de Açúcar se enfrentam em todos os formatos de lojas

Com reestruturações e novos lançamentos, varejistas têm o desafio de rentabilizar modelos de supermercado e lojas de conveniência, bem como as vendas online

Nissan se prepara para um drástico corte de funcionários

Força de trabalho será reduzida em mais de 7% em um grupo de 139.000 funcionários

Ex-ministro Edison Lobão, filho e nora viram réus na Lava Jato

Acusados teriam recebido R$ 2,8 milhões da Odebrecht para favorecer empreiteira na construção da usina de Belo Monte

Política e Mundo

Suspeitos de hackear Moro e Deltan são transferidos para Brasília

Supostos hackers devem prestar depoimento ainda nesta terça-feira (23) na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal

PF diz que não há inquérito policial para apurar conduta de Greenwald

Manifestação foi feita na ação em que a Rede pede que o Supremo declare inconstitucional a abertura de investigações contra o jornalista

Defesa de ex-presidente pede ao STF suspensão de ação sobre Instituto Lula

Petista é acusado de receber propina por meio de um terreno para o instituto e um apartamento vizinho à sua residência no ABC paulista

Dodge apela a Toffoli contra suspensão de processos com dados do Coaf

Decisão do ministro atendeu pedido de Flávio Bolsonaro; segundo a PGR, o órgão interceptou mais de 1,6 mil operações suspeitas em 2018

Enquanto você desligou

Liberação do FGTS vai ter todo ano e será de R$ 30 bi em 2019, diz Guedes

Ministro da Economia também anunciou que a liberação para o ano de 2020 está prevista em torno de R$ 12 bilhões

Pagamento instantâneo começa em 2020 e deve pressionar setor financeiro

Fontes do mercado apontam que o pagamento instantâneo vai acabar de vez com a era de taxas polpudas cobradas sobre transferências de recursos

“Uber dos caminhões”: CargoX dará R$ 300 mi em crédito para crescer

Startup que conecta encomendas a transportadoras aposta em dar benefícios aos empreendedores de logística, como linha de financiamento de capital de giro

Com queda de 33% no lucro, Cielo termina 2º tri abaixo das previsões

Em meio à guerra das maquininhas, empresa registrou lucro líquido de R$ 431,2 milhões no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior

CCR atinge fatia majoritária na concessionária do VLT Carioca

A CIIS, controladora da CCR, agora tem 50,31% na Concessionária do VLT Carioca, no Rio de Janeiro

Tribunal de Madri decide que entregadores são funcionários do app

O tribunal rejeitou o argumento de que os entregadores são independentes e disse que eles estão sujeitos a instruções específicas e não têm a autonomia

Estados Unidos abrem investigação contra empresas de tecnologia

Empresas como Amazon, Facebook e Google serão analisadas pelo Departamento de Justiça em inquérito sobre práticas que prejudicam a concorrência ou o público

Veja onde tomar a vacina contra o sarampo em SP

Somente na Região Metropolitana do estado há a confirmação de 363 casos da doença e mais 800 em investigação; a meta é vacinar 3 milhões de jovens

Agenda

Nesta terça-feira (24), o Ministério do Trabalho e Emprego divulga o Índice de Evolução de Emprego do CAGED, referente ao mês de junho. Nos EUA, os números de vendas de casas novas, em junho, serão liberados pelo Census Bureau e poderão dar uma ideia da força do mercado imobiliário do país. Já a Energy Information Administration atualiza, como faz todas as semanas, os estoques de petróleo bruto e em cushing. Por fim, o Markit publica os do PMI (índice de atividade dos gerentes de compras) industrial e do setor de serviços tanto dos EUA quanto da Zona do Euro. Esse número é importante porque são justamente os gerentes de compras que têm acesso aos desempenhos de suas empresas, então podem dar um panorama inicial da saúde da economia de suas regiões.