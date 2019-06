Bolsonaro entrincheirado, a descoberta da Petrobras e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Um presidente entrincheirado: depois de Cruz e Levy, quem será o próximo?

Últimos demitidos foram criticados por falta de lealdade e por agir como “sindicalista”. Grande questão da semana é o destino do ministro Sergio Moro

Suspensão de vistos para turistas dos EUA entra em vigor

Em março, presidente anunciou que cidadãos norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos não precisam de visto para entrar no Brasil

O Estadão mostra que Economia parada deixa brasileiro refém das dívidas

Inadimplência teve recorde em abril; segundo a Serasa Experian, 63,2 milhões de brasileiros estavam com débito em atraso no mês

O Globo traz como manchete do dia que Governo tentará brecha para incluir novamente capitalização na reforma da Previdência

O relator do texto, deputado Samuel Moreira, diz estar ‘aberto ao diálogo’

Na Folha, Bolsonaro intensifica ‘fritura’ de aliados às vésperas de fala de Moro para evitar CPI

Ministro da Justiça deve ir quarta-feira ao Senado para se defender de vazamento de mensagens

Política e Mundo

Em novo vazamento, Moro sugere que Lava Jato condene “showzinho” de Lula

Maioria dos diálogos ocorreu entre Moro e o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima; Deltan surge novamente

Petrobras faz a maior descoberta desde o pré-sal, em Sergipe e Alagoas

De seis campos de exploração, estatal espera extrair cerca de 20 milhões de m³ por dia de gás natural, o equivalente a um terço da produção atual brasileira

Maioria dos brasileiros já é favorável à reforma da Previdência, diz XP

Segundo a pesquisa, 79% dos entrevistados acreditam que reforma será aprovada

Saída de Levy deve ter pouco efeito sobre Previdência, diz especialista

Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria Integrada, falou sobre a saíde de Joaquim Levy da presidência do BNDES

Após vazamento de diálogos, Brasília fica em alerta

Integrantes dos três Poderes buscam meios de proteger seus telefones celulares contra ataques

Enquanto você desligou

Com Passaredo na disputa, Justiça julga venda de slots da Avianca

Na semana passada, a Passaredo linhas aéreas entrou na briga pelos ativos da companhia; Azul, Gol e Latam também querem participar da partilha

Veja as ações que podem ganhar ou perder com a tensão entre EUA e China

Negócios que exportam para a China seriam os mais vulneráveis, enquanto outros podem ocupar mercados disputados pelas maiores potências.

Apagão atinge 47 milhões de pessoas na Argentina e no Uruguai

Falta de energia provocada por falha no sistema de interconexão chegou a atingir a totalidade dos países na manhã deste domingo

Michael Klein se torna o maior acionista de referência da Via Varejo

O GPA vendeu nesta sexta toda sua participação no capital social da Via Varejo, em leilão realizado nesta sexta na B3

Capitalização pode ser aprovada no 2º semestre, diz Maia no Twitter

Proposta de reforma da Previdência apresentada no Congresso nesta semana não inclui capitalização

Petrobras retoma processo de desinvestimento no setor de fertilizantes

Empresa informou que decisão liminar que determinava a suspensão da venda de 100% de sua participação na Ansa foi revogada

TRF-1 dobra multa diária da Vale por não parar mina Onça Puma no Pará

Ministério Público Federal (MPF) estima que a desobediência da companhia já acumula um valor total de R$ 19,5 milhões

Vamos seguir fazendo o que o governo não faz, diz Ramos

Presidente da comissão especial da Câmara disse que, sob liderança de Maia, reforma seguirá blindada de mais uma crise gerada pelo governo

Reforma tributária virá para frente do debate após Previdência, diz Cintra

Durante seminário tributário promovido pela Fetcesp, ele reconheceu que evitar que o setor de serviços perca nessa conta é um desafio para o governo

Agenda

Nesta segunda, nos EUA, o Fed divulga o índice Empire State de Atividade Industrial em Nova York, referentes ao mês de junho, a partir de um levantamento de cerca de 200 fabricantes no estado americano. Já o Department of the Treasury libera os dados de abril sobre as transações líquidas de longo prazo, isto é, a subtração entre as compras dos EUA de títulos estrangeiros a longo prazo e as compras estrangeiras de títulos a longo prazo dos EUA e que serve como indicador da demanda do mercado por dólares. Na Zona do Euro, é dia de divulgação das informações sobre os salários no primeiro trimestre de 2019.