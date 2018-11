A reta final das indicações de Bolsonaro e tudo para ler nesta manhã

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 28, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

STF deve manter liminar sobre indulto de Natal de Temer. Medida retira benefício de indulto a condenados por corrupção e por crimes do colarinho branco e aumenta regra de cumprimento da pena.



A reta final das indicações: faltam cinco ministros. Promessa inicial de cortar Esplanada de 29 para 15 ministérios não será possível, reconheceu Bolsonaro. Vinte ministérios devem compor novo governo.

Nova regra para pré-sal pode, enfim, ser resolvida hoje. O imbróglio se refere à quantia que a Petrobras tem de pagar à União para explorar o excedente de petróleo e a repartição com estados e municípios.

Moscou vs. Kiev: Putin provoca (de novo) potências globais. Ucrânia inicia hoje lei marcial em resposta a captura de navios do país pela Rússia. Tensão na região foi criticada até por Donald Trump



Para onde vai o dólar depois da intervenção do BC? Analistas do mercado financeiro preveem que o dólar fechará este ano em 3,70 reais e chegará perto de 3,80 reais em 2019.

Governo Bolsonaro não trará ruptura à política externa, avalia Amado Cervo. A EXAME, Amado Luiz Cervo, um dos maiores especialistas em política externa do Brasil, falou sobre suas expectativas para o governo de Jair Bolsonaro.

Megaleilão de petróleo é alvo de disputa entre Guedes, Guardia e o Congresso. Como noticiou o jornal Estado de S. Paulo, futuro ministro da Economia e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendem repasse para os Estados e municípios de 20% dos R$ 100 bilhões que devem ser arrecadados.

Governo revê política que cortou voos em Congonhas após acidente da TAM. Como noticiou a Folha de S. Paulo, limite foi imposto por segurança; número de passageiros passará de 20 mi para 25 mi em 2019.

Investimento público é o 2º menor entre 42 países. Como noticiou o jornal Valor Econômico, a comparação com países em desenvolvimento é desfavorável ao Brasil.

Novo ministro quer privatizar toda a Infraero. “A ideia é continuar fazendo licitações por blocos até licitar a rede Infraero inteira”, disse Tarcísio Gomes de Freitas ao jornal Valor Econômico.

Política e mundo

Explosão próxima à usina química deixa pelo menos 22 mortos na China. O incêndio que resultou na explosão atingiu 38 caminhões e outros 12 veículos

Bolsonaro afirma que Onyx irá chefiar a articulação com o Congresso. Além dele, o general Carlos Alberto Santos Cruz, indicado na véspera como chefe da Secretaria de Governo, também terá papel a desempenhar nesta área

Juiz nega pedido para que policiais rodoviários entrem armados em voos. Juiz do caso argumentou que a lei delega o controle do embarque armado apenas à Polícia Federal e à Anac

Infraestrutura será responsável por transportes e não terá superministério. Ministério de Infraestrutura vai ser responsável por aviação, portos e transporte terrestre, que hoje estão no Ministério dos Transportes

CNJ, Pnud e Itamaraty assinam acordo para projetos em presídios. Acordo deve durar 2 anos e cooperação terá início imediato; Toffoli disse que o CNJ vai entrar em campo com ações concretas para transformar panorama atual

Mudança de embaixada em Israel já está decidida, diz Eduardo Bolsonaro. “A questão não é perguntar se vai [ocorrer], a questão é perguntar quando será”, afirmou

PMs condenados por Massacre do Carandiru devem ir de novo a juri popular. Embora policiais tenham sido condenados em julgamento anterior, eles nunca chegaram a ser presos

Enquanto você desligou…

Como usar bem e onde investir o 13º salário. A primeira parcela do 13º salário deve ser depositada para trabalhadores assalariados até a próxima sexta-feira (30)



RME vende ações da Light e agora Cemig, RME e Luce têm 49,99% da companhia. Companhia vendeu 2,13% do capital social da distribuidora por R$ 64,5 milhões

Produção da Petrobras em outubro aumenta 8% ante setembro. Produção total da companhia estatal no Brasil e no exterior somou 2,66 milhões de barris de óleo equivalente no período

Trump alerta que EUA podem vetar subsídios da GM após anúncio de cortes. Presidente dos EUA também ameaça cortar subsídios para carros elétricos, que são elegíveis a um crédito fiscal sob lei federal

Governo autoriza que bancos abram contas para empresas por meio eletrônico. Pessoas jurídicas não precisarão mais ir a agências para apresentação de documentos e assinatura presencial de contratos

Bolsonaro: BC manterá status de ministério até ter independência aprovada. Já tramitam no Congresso propostas para dar independência ao Banco Central e uma delas tem sido defendida pelo atual presidente do BC, Ilan Goldfajn

Ibovespa sobe quase 3% com expectativa sobre cessão onerosa. Índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 2,74%, a 87.891,18 pontos

Estudo indica que 4G no Brasil é mais rápido do que Wi-Fi. Realidade é a mesma em 50 dos 80 países analisados em estudo da OpenSignal; vantagem das redes móveis deve aumentar com chegada do 5G

Indústria de máquinas e equipamentos cresce 7,7% no ano, diz Abimaq. Setor encerrou outubro com um faturamento de R$ 65,1 bilhões no acumulado do ano

Agenda

Nesta quarta-feira, o destaque fica para os Estados Unidos, onde serão divulgados dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano e sobre o índice de preços do PIB (trimestral). Além disso, será divulgada a Balança Comercial de Bens em outubro, o índice de venda de casas novas em outubro e os estoques de petróleo bruto e cushing. Por fim, ocorrerá o discurso de Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA).