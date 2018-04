A rentabilidade dos 4 maiores bancos nos últimos dois anos

São Paulo – A rentabilidade dos maiores bancos do Brasil nos últimos dois anos apresentou crescimento. O ROE do Itaú passou de 19,40% em 2016 para 21,7% em 2017. Já o ROE do Bradesco passou de 17,60% para 18,10% na mesma base comparativa, enquanto Santander subiu de 12,9% para 16,3% e o Banco do Brasil, de 10,1% e 13,5%.

O ROE é um indicador que mede o retorno das empresas em relação ao seu patrimônio líquido. Os dados foram divulgados pela Coinvalores em relatório divulgado, na última semana, para clientes.

Banco ROE em 2016 ROE em 2017 Itaú 19,40% 21,70% Bradesco 17,60% 18,10% Santander 12,90% 16,30% Banco do Brasil 10,10% 13,50%

O relatório faz uma análise do setor nos últimos anos, em que houve um crescimento das fintechs, blockchain e até criptomoedas.

“O impacto disso tudo no resultado dos bancos, ainda está sendo positivo. Por enquanto, os ganhos de eficiência trazidos pela tecnologia têm superado com folga os desafios do acirramento da concorrência, e isso fica claro olhando para a rentabilidade dos bancos”, diz o relatório.