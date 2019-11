A realidade do Bolsa Família; de novo Queiroz e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

De olho na Tesla, Porsche anuncia planos para investir em carros elétricos

“O futuro é elétrico”, disse o diretor para a América do Norte da empresa durante apresentação no salão do automóvel de Los Angeles

Bolsa Família não tem dinheiro para pagar o 13º prometido por Bolsonaro

Técnicos do Congresso afirmam que orçamento do programa tem buraco de R$ 759 milhões, diz reportagem da Folha de S. Paulo

STF pode anular apuração de caso Queiroz e mais 900

Segundo reportagem do Estadão, Supremo julga a exigência de autorização judicial para compartilhamento de dados sigilosos por órgãos, o que afetaria investigações como a que envolve Flávio Bolsonaro

Remessa ao exterior pode ter Imposto de Renda maior

Proposta de aumentar valor dos atuais 6% para até 15,5% até 2024 está em estudo no Palácio do Planalto

Reforma administrativa vai este mês, diz Paulo Guedes

Segundo o ministro, apesar de Bolsonaro ter declarado que a reforma administrativa será “a mais suave possível”, ele acabará apoiando sua proposta

Política e mundo

Bolsonaro diz que, “por enquanto”, é o presidente do novo partido

Nesta terça, presidente assinou a carta de desfiliação do PSL pondo fim à relação conturbada com a legenda pela qual se elegeu

Moro pede mudanças após deputados alterarem pacote anticrime

Ministro defendeu a retomada de trechos do pacote anticrime que propôs em janeiro e foram descartados pelo grupo de trabalho da Casa

Fux volta atrás e libera julgamento de ação contra Dallagnol

Na semana passada, ministro havia suspendido o julgamento, mas reconsiderou por entender que o processo está próximo da prescrição

MP Eleitoral é contra assinatura digital e pode atrapalhar Bolsonaro

Oposição do órgão pode prejudicar ideia do presidente de recolher assinaturas online para criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil

Assessor classifica de “inadequado” comportamento de Trump no caso Ucrânia

Pesam acusações de que Trump pressionou o governo ucraniano para que o ajudasse a investigar possível corrupção de Joe Biden, seu adversário político

Trump adverte que aumentará tarifas se não houver acordo com a China

O governante disse que os chineses terão que fazer um acordo que o agrade; EUA e China tentam fechar a “primeira fase” de um acordo comercial

Enquanto você desligou…

Senado conclui votação da PEC Paralela da Previdência em dois turnos

Proposta promove mudanças na reforma principal, como a inclusão de Estados e municípios nas novas regras de aposentadoria

Senadores modificam cálculo de aposentadoria em PEC paralela

O Senado aprovou uma emenda da Rede que flexibiliza regras de transição para aposentadoria de servidores públicos e trabalhadores privados

Maia lança pacote de projetos voltados ao combate à pobreza

As propostas estão divididas em 5 eixos: distribuição de renda, inclusão no mercado de trabalho, formalização de empregos, saneamento e políticas públicas

Reforma administrativa pode ficar para o ano que vem, diz líder do governo

Para o senador Fernando Bezerra, o que trava a tramitação da proposta é que há muitos assuntos para serem analisados no Congresso

STF deve incluir todos os órgãos de controle em votação, diz Moraes

Supremo discute nesta quarta a necessidade de autorização judicial para o uso de dados sigilosos de órgãos de fiscalização como o Coaf e a Receita

Petrobras fecha contrato para vender Liquigás por R$ 3,7 bi

A estatal informou que assinou com a Copagaz e a Nacional Gás Butano um contrato para a venda de toda a sua participação na distribuidora de gás

PagSeguro tem alta de 48% no lucro do 3º trimestre

Empresa de meios de pagamentos registrou lucro de R$ 342,6 milhões, com salto no número de clientes e de transações

Programa de investimentos inclui leilão do 5G em lista de concessões

O Conselho do PPI também deu aval para a privatização do Serpro e da Dataprev

Agenda

Nesta quarta-feira (20), em algumas cidades do Brasil é feriado da Consciência Negra. Mas é claro que nem mundo está de folga, nem mesmo a Mega-Sena.

Já, nos Estados Unidos, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing, como faz todas as semanas. Também serão divulgadas a atas da reunião do Fomc, o Comitê Federal de Mercado Aberto.

Os documentos são um registo detalhado da reunião da comissão de taxa de juro realizada cerca de duas semanas antes. A ata fornece percepções detalhados sobre a posição do FOMC sobre a política monetária, o que pode dar pistas sobre mudanças de juros futuros.

E, por último, sai a Análise de Estabilidade Financeira do Banco Central Europeu (BCE). O documento é publicado duas vezes ao ano e apresenta uma visão geral dos possíveis riscos à estabilidade financeira na zona do euro.

Frase do dia

“Em todo triunfo há muita tentativa.” — Frank Tyger, Colunista