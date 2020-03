Ofensiva dos bancos centrais; quem leva a Super Terça e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (03) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com coronavírus e Selic em mínima histórica, há mais espaço para cortes?

Cresce pressão para que os bancos centrais, inclusive o brasileiro, coloquem em prática ferramentas de estímulo monetário contra epidemia

Com coronavírus, bancos centrais da Austrália e Malásia cortam juros

Países e bancos centrais têm considerado medidas de estímulo à economia como resposta à desaceleração causada pelo coronavírus

Super Terça: chegou a hora de Bloomberg mostrar se tem força nas urnas

O ex-prefeito de Nova York espera suas primeiras grandes vitórias, enquanto Biden tenta centralizar as candidaturas de centro e enfraquecer Sanders

Após começar semana em alta, bolsas sustentarão a recuperação?

A agência Reuters divulgou que a aguardada conferência do G7 nesta terça-feira pode não trazer estímulos econômicos como cortes coordenados de juros

Semanas de moda terminam lembrando Lady Di e com pânico pelo coronavírus

Temporada de desfiles é encerrada hoje com apresentações fechadas ao público, novos negócios e muitas tendências

De R$ 4,10 a 4,50, qual é o novo patamar do dólar?

A expectativa mediana do mercado, apresentada no último boletim Focus, é a de que a moeda encerre 2020 cotada a um valor bem abaixo do atual, a 4,20 reais

Mesmo com coronavírus, BRF deve continuar lucrando com China

A maior exportadora de frango do mundo deve fechar o ano fiscal de 2019 sendo beneficiada pela febre suína que aumentou as importações de proteína na China

Disputa pelo dinheiro: Congresso analisa veto a orçamento impositivo

A pauta é um momento importante para entender como está a habilidade do Executivo para costurar acordos com o Legislativo

Política e mundo

Alcolumbre diz a Bolsonaro que não irá mais tolerar ataques ao Congresso

Em reunião com o presidente, o senador ressaltou a insatisfação com as falas e atitudes do governo em apoio a manifestações contra o Legislativo

Pesquisas de boca de urna em Israel mostram vitória de Netanyahu

O primeiro-ministro de quatro mandatos disputou a terceira eleição do país em menos de um ano sob acusações de corrupção

Biden ganha apoio de Klobuchar e Buttigieg na Super Terça democrata

Os dois candidatos desistiram da corrida eleitoral e o ex-vice-presidente ganha um importante impulso para as primárias do partido

Coronavírus mata 6 nos EUA e autoridades se preparam para mais casos

O número de casos de contaminação pelo Covid-19 no país até 1º de março é de 91, segundo o CDC

Enquanto você desligou…

Comércio eletrônico brasileiro cresce 15% em janeiro, diz Mastercard

Já a média de crescimento de vendas pelo canal e-commerce em três meses até janeiro, foi de 18,9% em comparação com o mesmo período no ano anterior

Receita Federal recebe 1,16% das declarações do IR no 1º dia de entrega

Número representa cerca de 372 mil contribuintes do total de 32 milhões que devem acertar contas com o Fisco até o dia 30 de abril, prazo limite para envio

BOJ e BOE prometem medidas para garantir estabilidade do mercado

Alguns economistas acreditam que as autoridades monetárias poderiam coordenar cortes dos juros pela primeira vez desde 2008, quando agoram para conter crise

Mercado de celulares fica estagnado na América Latina em 2019

As fabricantes Samsung, Motorola e Huawei são as líderes da região; Apple é quinta

Agenda

Nesta terça-feira (03), é divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro referente a 2019, assim como ao quarto trimestre do ano anterior. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

Na Zona do Euro, será publicada a taxa de desemprego da região em janeiro, além da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

Na China será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de janeiro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Antes de ser um líder, o sucesso é o seu crescimento pessoal. Quando você se torna um líder, o sucesso passa a ser o crescimento dos outros.” — Jack Welch, ex-Ceo da GE