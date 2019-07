A novela dos hackers de Moro; Huawei desafia EUA e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (26) bem informado:

As quentes do dia

Huawei desafia bloqueio dos EUA e lança smartphone 5G

Empresa chinesa cresceu 30% no primeiro semestre e lança agora seu primeiro smartphone com suporte à tecnologia 5G

Glenn Greenwald revela diálogo com fonte de mensagens vazadas

Em conversa com fundador do site The Intercept Brasil, hacker diz não ter invadido celular do ministro Sergio Moro, segundo reportagem de VEJA

Deltan foi pago por palestra em empresa citada na Lava Jato

Procurador recebeu R$ 33 mil de firma que já havia sido mencionada por delator, segundo reportagem da Folha

Dilacerado pela Lava-Jato, Peru organiza Pan abaixo do orçamento

O evento terá 7.000 atletas de 39 modalidades e 41 países e acontece na capital, Lima. Cerimônia de abertura será às 20h30 desta sexta-feira

Reunião dos BRICS deve opor Brasil e Rússia sobre Venezuela

O evento reunirá líderes das relações exteriores dos cinco países membros do grupo; enquanto Putin defende Maduro, Bolsonaro apoia Guaidó

Política e mundo

PF afirma que material hackeado será preservado até definição da Justiça

Destruição das mensagens, como já havia sido ventilado por Sergio Moro, é uma das opções com que a Polícia Federal trabalha

Trump discursa diante de selo presidencial americano adulterado

Americanos não sabem se foi uma piada ou simplesmente o uso não intencional de um selo falso comercializado em site anti-Trump

Mais de 100 migrantes desaparecem após naufrágio na Líbia

Até o momento, autoridades registraram ao menos 426 pessoas mortas que tentaram cruzar o Mediterrâneo desde o início do ano

Enquanto você desligou

Anac decide redistribuir slots da Avianca para empresas em Congonhas

De acordo com Anac, a medida busca recompor a oferta, promover maior competição do aeroporto,e oferecer aos passageiros novas opções de serviços

MP do FGTS chega ao Congresso e precisa ser aprovada até 20 de novembro

MP 889 só começa a tramitar com o fim do recesso em agosto e precisa passar por uma comissão mista de deputados e senadores e nos plenários das duas Casas

Seis meses após tragédia, Vale ganhou R$ 40 bi em valor de mercado

Ações da mineradora subiram 19% desde o 1º pregão após a tragédia com barragem; companhia ainda não recuperou o que valia antes da ruptura

Apple compra divisão de modem para celular da Intel

Em acordo de 1 bilhão de dólares, empresa diz que usará patentes para criação de novas tecnologias em iPhones

Positivo mira Internet das Coisas e lança tomada e lâmpada inteligentes

Fabricante brasileira de eletrônicos lança três kits de produtos voltados para a automação residencial, que podem ser conectados à internet

Dona do Google, Alphabet tem resultado de 2° trimestre acima do esperado

A receita da empresa subiu 19%, para 38,94 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas médias de crescimento de 16,82%

Dólar volta ao maior nível em 2 semanas após fala de Draghi

Moeda sobe a R$ 3,78 e Bolsa recua forte, de volta aos 102 mil pontos

Agenda

Ainda bem que hoje é sexta-feira (26), mas antes de o fim de semana chegar ainda tem muito trabalho pela frente. Nos EUA, é dia de conhecermos o PIB do segundo trimestre, que será divulgado pelo Bureau of Economic Analysis logo pela manhã. Em seguida, a Universidade de Michigan libera seu Índice de Percepção do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país e pode prever o comportamento deles. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento. Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.