A nova previsão do PIB; 20 anos da bolha da internet e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Devido ao coronavírus, governo deve revisar projeção do PIB de 2020

Bancos têm diminuído previsão de crescimento do país devido à desaceleração da economia mundial causada por epidemia

20 anos depois da bolha da internet, as sobreviventes viraram trilionárias

Empresas de internet ganharam impulso com euforia de investidores no fim dos anos 90, mas nem todas tiveram sucesso depois do fim da bolha, em março de 2000

———

Coronavírus: Inglaterra corta juros, mas mercado quer mais de governos

Após EUA reduzir taxas, o Banco da Inglaterra anunciou que cortará pela metade a taxa de juros no país, para 0,25%

Por que o preço do petróleo não importa para as energias renováveis

Competitivas e previsíveis, as fontes limpas de energia não dependem mais da cotação do combustível fóssil para atrair investimentos, como no passado

Análise: O contra-ataque do establishment democrata

As primárias da Carolina do Sul fizeram o partido Democrata se unir para evitar a nomeação de Sanders, escreve Carlos Poggio

Guedes pede aprovação de reformas como resposta econômica ao coronavírus

Para o ministro, é importante que os projetos sejam aprovados até o meio do ano, antes do período das eleições municipais

Política e mundo

Programa Verde Amarelo não garante geração de empregos, diz relator de MP

O texto do governo é considerado uma segunda fase da reforma trabalhista e tem sido criticado pela oposição

Comissão aprova um dos projetos de acordo sobre Orçamento Impositivo

O texto aprovado pelos parlamentares foi enviado pelo governo como parte de um acerto para aprovação dos vetos do presidente ao Orçamento

Enquanto você desligou…

Lucro da Localiza sobe 26% no 4º trimestre de 2019

A companhia anunciou que teve lucro líquido consolidado de 228,4 milhões de reais de outubro a dezembro do ano anterior

Caixa Seguridade diz que até o momento Caixa não informou mudanças em IPO

O comentário ocorre depois que CVM pediu esclarecimentos sobre notícia de que a Caixa decidiu suspender a oferta em meio à turbulência do mercado

Antônio Cássio é indicado para presidência do conselho do IRB Brasil

A presidência do conselho da resseguradora está sendo ocupada de forma interina pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães

Bradesco revisa PIB do Brasil em 2020 de 2,5% para 2%

O banco também vez a revisão da Selic de 4,25% para 3,75% no fim deste ano

Movida pode se beneficiar da alta do dólar, mas teme avanço do coronavírus

A epidemia pode minar os objetivos da locadora de veículos de lucrar mais com o aumento do turismo no Brasil

TIM projeta margem Ebitda acima de 40% em 2022 em plano estratégico

A estimativa de investimento da companhia para o período entre este ano e 2022 é de entre 12 bilhões e 12,5 bilhões de reais

Agenda

Nesta quarta-feira (11), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de fevereiro e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

Nos Estados Unidos será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de fevereiro, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

O governo norte-americano também divulga o balanço orçamentário, com as despesas e arredações do país no mês de fevereiro.

Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Por fim, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulga seu relatório mensal. O documento é esperado principalmente após as bruscas quedas de mais de 30% no preço da commodity , depois que a Arábia Saudita anunciou a redução do valor e da produção do petróleo.

Frase do dia

“Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita.” — Martin Luther King