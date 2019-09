A “nova CPMF” está enterrada?; o Centrão em 2022 e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (12) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Queda de Cintra vai ajudar a reforma tributária e sepultar a “nova CPMF”?

Equipe econômica não desistiu de desonerar a folha de pagamento e estuda agora alternativas para compensar possível desistência da “nova CPMF”

Centrão busca nome fora da polarização entre esquerda e direita para 2022

Sem candidato próprio, grupo é contrário à reeleição do presidente Bolsonaro e há um racha em torno do apoio ao governador de SP, João Doria (PSDB)

Após saída de Cintra, Guedes vai ao Congresso falar da Receita

Congresso realiza uma audiência sobre os impactos da reestruturação da Receita sobre a segurança das fronteiras e comércio exterior

Nova inflação deve mostrar tamanho do buraco argentino

A inflação acumulada até julho chegou a 54%; dado de hoje será o primeiro a refletir queda do peso após prévias eleitorais

Trump e Banco Central Europeu levam (algum) otimismo aos investidores

Adiamento de tarifas sobre 250 bilhões de dólares em produtos chineses e definição sobre taxa de juros na Europa são destaque nesta quinta-feira

Venezuela ameaça segurança dos vizinhos, diz Pompeo

Nesta quarta, Estados Unidos — e diversos outros países da região, incluindo o Brasil — invocaram tratado militar de proteção mútua

Política e mundo

Relator no TRF-4 tem voto pronto para julgamento de Lula no caso de sítio

Com a movimentação, ex-presidente fica mais próximo de novo julgamento em segunda instância, desta vez por conta de caso de sítio em Atibaia

Relator de indicação de Aras será Eduardo Braga (MDB-AM), diz senadora

Subprocurador Augusto Aras foi indicado para a Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo presidente Jair Bolsonaro

Capes vai ofertar 3,1 mil novas bolsas de pós-graduação até 2020

Nova oferta foi negociada junto ao Ministério da Economia; ao todo, R$ 600 milhões serão destinados a manutenção das bolsas vigentes e à oferta das novas

Câmara proíbe compra de itens de luxo para suprir demandas de estrutura

Destaque aprovado pelos deputados em votação simbólica estabelece que itens devem ser de qualidade comum

Trump adia alta de tarifas sobre produtos chineses para 15 de outubro

Decisão dos Estados Unidos ocorre depois que a China isentou mercadorias americanas de taxas antes mesmo de negociações

Reino Unido detalha “pior cenário” em caso de Brexit sem acordo com UE

De acordo com documento, saída sem acordo do Reino Unido pode provocar problemas significativos nos portos de Dover, no Reino Unido, e de Calais, na França

Mesmo impopular, Trudeau lança formalmente campanha à reeleição no Canadá

Mais cedo, primeiro-ministro do Canadá dissolveu Parlamento e convocou novas eleições

Enquanto você desligou…

Bolsonaro diz que nova CPMF derrubou Cintra; Guedes defendia o imposto

Secretário da Receita teria sido afastado por defender um imposto sobre transações financeiras que o ministro da Economia também vem defendendo publicamente

Deputados cobram inclusão de PMs e bombeiros na Previdência dos militares

Categorias querem assegurar que ao se aposentarem tenham direito ao último salário e também a reajustes iguais ao dos agentes em atividade

Reforma tributária: Estados pedem 40% da arrecadação com imposto único

Um dos objetivos é criar um fundo para compensar as desonerações das exportações, o que substituiria a Lei Kandir

As ações de small caps mais indicadas para setembro

O Índice Small Caps (SMLL), que reúne as empresas de menor capitalização na bolsa B3, fechou em alta de 0,5%, ligeiramente melhor que o Índice Bovespa

Nova lei na Califórnia obrigará Uber a contratar como funcionários

Senado da Califórnia aprova projeto de lei que pede que serviços como Uber e Lyft tratem seus funcionários de acordo com a lei

Veja o resultado do sorteio 2.187 da Mega-Sena

Prêmio estimado pela Caixa é de R$ 90 milhões; confira as dezenas sorteadas

Agenda

Nesta quinta-feira (12), a nova edição da revista EXAME vai às bancas, e falamos sobre as mudanças na indústria de alimentos.

Já nos EUA, o U.S. Bureau of Labor Statistics publica o índice de preços ao consumidor (IPC), do mês de agosto e também o acumulado do ano, que é uma das principais maneiras de aferir a inflação do país. O Department of Treasure libera o balanço orçamentário federal, que, como o próprio nome indica, são as despesas do governo americano subtraídas das receitas, em agosto. E, como acontece todas as semanas, o Department of Labor atualiza os pedidos iniciais de seguro-desemprego, número considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país.

Também fique ligado na publicação do relatório WASDE com as previsões do agronegócio para os próximos meses, tanto nos EUA quanto no mundo, e na reunião da Opep, que deverá tratar dos principais temas do setor petroleiro.

Na Zona do Euro, o BCE vai anunciar a nova taxa de juros, junto com a declaração de política monetária da entidade, que pode trazer pistas das perspectivas para o mercado europeu. Haverá, ainda, discurso de Mario Draghi, presidente do BCE, seguido por coletiva de imprensa. E, apesar de os juros serem o principal assunto do dia na região, o Eurostat libera os dados da produção industrial no mês de julho, um bom indicador da força do setor manufatureiro de lá.

E, na China, as autoridades locais divulgam os dados da Balança Comercial, em dólares.

Frase do dia

“A vida se encolhe ou se expande em proporção à sua coragem” — Anaïs Nun, autora francesa