A lista dos maiores IPOs do mundo: petroleira pode desbancar Alibaba

São Paulo – Uma companhia do setor de petróleo pode estar prestes a superar uma gigante de outro setor no rankings das maiores aberturas de capital já feitas em bolsa de valores. A petroleira saudita Saudi Aramco, a mais lucrativa do mundo, confirmou que fará seu IPO (oferta pública inicial de ações, em português) em breve, podendo movimentar o maior volume de recursos da história.

As conversas com investidores no IPO da Aramco começam neste domingo (9) e a listagem deve acontecer “pouco depois”, segundo a empresa. Até agora, ela não deu detalhes sobre quantas ações pretende ofertar, o preço ou a data de lançamento, o que torna mais difícil estimar as cifras que pode levantar. Segundo a Reuters, ela poderia oferecer entre 1% a 2% de suas ações, levantando entre 20 bilhões e 40 bilhões de dólares.

Para tornar-se o maior IPO do mundo, a empresa precisará captar um valor superior a 25 bilhões de dólares, montante alcançado no IPO da chinesa Alibaba em 2014, em Nova York. Foi a maior operação em uma oferta inicial de ações até agora. O segundo maior IPO, da empresa de meios de pagamento Visa, movimentou 19,7 bilhões de dólares em 2008, também no mercado americano.

Veja abaixo quais são os maiores IPOs da história (em volume):

1 – Alibaba

REUTERS/Aly Song/Arquivo REUTERS/Aly Song/Arquivo

Valor: US$ 25 bilhões

Ano: 2014

Onde: Nyse (EUA)

2 – Visa

REUTERS/Philippe Wojazer REUTERS/Philippe Wojazer

Valor: US$ 19,7 bilhões

Ano: 2008

Onde: Nyse (EUA)

3 – General Motors

Reuters Reuters

Valor: US$ 18,1 bilhões

Ano: 2008

Onde: Nyse (EUA)

4 – Enel

Enel/Divulgação Enel/Divulgação

Valor: US$ 17,4 bilhões

Ano: 1999

Onde: Bolsa de Milão (Itália)

5 – Facebook

Facebook Facebook

Valor: US$ 16 bilhões

Ano: 2012

Onde: Nasdaq (EUA)

6 – Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Deutsche Telekom

Deutsche TelekomValor: US$ 13,1 bilhões

Ano: 1996

Onde: Bolsas de Frankfurt, Tóquio e EUA

7 – AT&T

FILE PHOTO: A T-Mobile store is pictured in the Manhattan borough of New York, New York, U.S., May 20, 2019. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo FILE PHOTO: A T-Mobile store is pictured in the Manhattan borough of New York, New York, U.S., May 20, 2019. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Valor: US$ 10,6 bilhões

Ano: 2000

Onde: Nyse (EUA)

8 – Uber

Uber Uber

Valor: US$ 9 bilhões

Ano: 2019

Onde: Nyse (EUA)

9 – Kraft Foods

Kraft Foods Kraft Foods

Valor: US$ 8,6 bilhões

Ano: 2001

Onde: Nasdaq (EUA)