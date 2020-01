A indústria vai mal das pernas?; caos na França e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após três altas, IBGE deve divulgar queda na indústria em novembro

Diminuição das vendas do setor automotivo contribuiu para estimativas negativas de bancos e consultorias

Na França, um novo dia de caos e protestos contra reformas na Previdência

Macron afirmou que não vai ceder nos esforços para aprovar a reforma da Previdência e que espera chegar rapidamente a uma solução para encerrar a greve

Ex-presidente da Nissan diz que se sente traído por Carlos Ghosn

Ghosn acusou Saikawa e outros altos executivos da Nissan de conluio para afastá-lo por causa da fusão entre a montadora japonesa e a francesa Renault

Calendário de pagamento do IPVA em SP começa nesta quinta-feira

Hoje, vence o prazo os proprietários com carros com final placa 1 quitarem o imposto em uma única cota, com desconto de 3%, ou pagarem a primeira parcela

Com guerra menos provável, o otimismo voltará às bolsas?

A declaração de Trump trocando ameaças militares por sanções comerciais reanimou os investidores — mas o Irã está longe da normalidade

Em 1° comício do ano, Trump deve usar Irã como arma em Ohio

O presidente busca conseguir votos em um dos principais redutos eleitorais do país ao mesmo tempo em que enfrenta um processo de impeachment

Política e mundo

Bolsonaro cancela viagem para Fórum Econômico Mundial em Davos

Segundo o porta-voz da Presidência, a decisão envolve um somatório de fatores de segurança, econômicos e políticos

Governo estuda reformulação do Bolsa Família, diz Planalto

Porta-voz da Presidência disse que a conversa sobre as mudanças consideram que o programa passe a usar critérios meritocráticos

Foguetes caem em região onde fica embaixada dos EUA em Bagdá

Ao menos dois foguetes atingiram a chamada Zona Verde, região fortemente protegida da capital do Iraque, que já sofre o terceiro ataque nos últimos 5 dias

Congresso americano pode votar para limitar ataque de Trump ao Irã

Republicanos e democratas enviaram uma rara mensagem de unidade em apoio a uma redução das ações contra o país do oriente

Enquanto você desligou…

Jato da Boeing no Irã caiu por problemas técnicos, dizem fontes

A queda da aeronave, que acabou com a morte de 176 pessoas, ocorreu horas depois de o Irã lançar mísseis em bases americanas

Banco Mundial corta previsão de crescimento global em 2020

A queda nas expectativas ocorreu devido a uma recuperação mais lenta do que a esperada no comércio e no investimento

Ações da Tesla superam valor de mercado combinado de GM e Ford

Os papéis da montadora subiam cerca de 5% no fim da tarde, atingindo recorde e levando o valor de mercado da companhia para cerca de 88 bilhões de dólares

Trabalhador morre durante transporte de plataforma da Petrobras

De acordo com o comunicado, seis trabalhadores passaram mal após a ingestão de álcool etílico e um deles morreu

Agenda

Nesta quinta-feira (9), o Brasil vai divulgar os dados da sua produção industrial do ano de 2019. O índice é um bom indicador de como foi a economia do país no ano passado. A Zona do Euro divulga a taxa de desemprego e os Estados Unidos soltam os números de pedidos iniciais por seguro-desemprego, importantes indicadores da saúde do mercado de trabalho nos países.

Frase do dia

“Daqui a vinte anos, você não terá arrependimento das coisas que fez, mas das que deixou de fazer. Por isso, veleje longe do seu porto seguro. Pegue os ventos. Explore. Sonhe. Descubra.” — Mark Twain