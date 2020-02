A hora da verdade para os shoppings; limites do dólar e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (17) para começar o dia bem informado:

Em mais uma semana tensa, mercado vai testar limites do dólar

Especialistas em câmbio dizem que a demora da intervenção do BC para conter o dólar é parte de uma estratégia do governo para manter a moeda americana alta

China acelera medidas econômicas contra impacto do coronavírus

Efeitos sobre países como Estados Unidos, Japão e Singapura começam a ficar mais claros enquanto número de infectados chega a 70 mil

O balanço da Multiplan e a hora da verdade para os shopping centers

Números das administradoras de shoppings mais voltados à classe média ajudarão a medir o pulso da economia brasileira

Desidratado após uma década, Minha Casa Minha Vida é desafio para governo

Com obras atrasadas e sem novas contratações, maior programa habitacional do Brasil traz desafios para novo ministro do Desenvolvimento Regional

Como a Suzano quer lucrar com a guerra ao plástico

Empresa busca conquistar parte do mercado petroquímico com produtos “verdes”. Para isso, vai subir o tom do discurso contra os materiais fósseis

PIB do Japão encolhe 6,3% no 4º trimestre com queda no consumo

Após dois trimestres seguidos de queda, economistas acreditam que o Japão pode entrar em recessão técnica devido aos efeitos do coronavírus

Justiça impede protesto de caminhoneiros no Porto de Santos

Vídeo divulgado pelos motoristas indica que eles planejavam bloquear o Porto de Santos, por 24 horas, nesta segunda-feira

Parasita, AI-5 e domésticas na Disney: as falas mais polêmicas de Guedes

Declarações do ministro da Economia foram alvo de críticas durante o primeiro ano de administração no governo Bolsonaro

Por que as finanças fizeram o Manchester City ser banido na Europa

Clube inglês foi acusado pela UEFA, entidade do futebol europeu, de inflar receitas ao usar dinheiro de seu dono bilionário como forma de patrocínio

Justiça de Brumadinho recebe denúncia contra ex-CEO da Vale

Fábio Schvartsman e outras 15 pessoas são denunciados por homicídio qualificado e crimes ambientais, referente ao rompimento de Barragem da mineradora

União levantou R$ 29,5 bilhões em janeiro com desestatizações

Valor representa quase um quinto da meta de R$ 150 bilhões para este ano

Cosan tem lucro líquido ajustado de R$ 392 mi no 4º trimestre

O lucro líquido do período somou 792,5 milhões de reais, queda de 403% sobre um ano antes

Cervejaria Becker tem bloqueio de até R$100 milhões pela Justiça

Segundo decisão, bens e valores em nome da empresa serão bloqueados para garantir a reparação de danos às vítimas

Nesta segunda-feira (17), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Enquanto a China revela os índices de novos empréstimos

