A greve dos caminhoneiros continua e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Greve dos caminhoneiros continua. Pelo terceiro dia seguido, a greve bloqueia rodovias em São Paulo na manhã de hoje, informa o site G1.

Governo promete zerar Cide quando Congresso aprovar reoneração. Ministro Eduardo Guardia disse que os presidentes da Câmara e do Senado aceitaram votar projeto da reoneração para compensar fim da arrecadação com a Cide.

Política e mundo

Aneel aprova reajuste tarifário da Cemig, aumento médio será de 23,19%. Concessionária atende 8,3 milhões de unidades consumidoras localizadas em 774 municípios de MG; novas tarifas serão aplicadas a partir de 28 de maio.

Decreto dos Portos seguiu tramitação legal, diz advogada-geral da União. Segundo a advogada-geral, “não houve qualquer descompasso” entre o que o presidente Michel Temer assinou e estudos técnicos acerca do decreto.

TSE determina medidas igualitárias para candidatos e candidatas. Recursos do Fundo Partidário deverão ser distribuídos igualitariamente entre candidaturas de homens e mulheres, e tempo de propaganda eleitoral deverá igual.

PGR denuncia Fernando Pimentel por falsidade ideológica eleitoral. De acordo com a denúncia, Pimentel é acusado de omitir o recebimento de R$ 3,2 milhões, oriundos de empresas dos grupos JHSF e Gomes de Almeida.

Barroso pede vista em julgamento sobre bloqueio de bens de Aécio. Recurso da PGR é relacionado ao processo no qual senador e sua irmã são réus e tem objetivo de garantir recursos para a reparação de “dano moral coletivo”.

Trump diz não estar “satisfeito” com negociação comercial com China. Presidente americano disse que déficit comercial de US$ 500 bi anuais é a prova de que o comércio com o país asiático é injusto e desvantajoso para os EUA.

Trump promete cortar mais impostos se republicanos vencerem eleição. Pleito de meio de mandato, que ocorrerá em novembro, definirá as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e um terço das do Senado.

Enquanto você deligou…

Wilson Ferreira Jr: Leilão de distribuidoras da Eletrobras deve ocorrer até 31 de julho. Eletrobras é responsável pelas operações de empresas que atuam no Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Piauí e Alagoas.

Emissões de Letra Imobiliária Garantida podem começar no 3º trimestre. Adaptações por conta de regulamentação do BC para o ativo financeiro devem ser finalizadas até 23 de agosto, segundo diretor da bolsa de São Paulo.

Juros globais testam resiliência de emergentes, diz associação de bancos. Instituto para Finanças Internacionais se preocupa com reação de países ao movimento contínuo de alto nos custos de financiamento global.

Agenda

Nesta quarta-feira, saem o IPCA-15 de maio e o índice de Confiança do Consumidor da Fundação Getulio Vargas de maio. Nos Estados Unidos, serão divulgados os estoques de petróleo bruto, os dados de venda de casas novas de abril, as atas de reuniões do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) e o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) de maio. Na zona do Euro, o destaque também é o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) do mês de maio.