Uma nova incerteza na UE e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Pedro Sánchez é o novo premiê da Espanha. O líder socialista derrubou nesta sexta-feira (1º) o conservador Mariano Rajoy, em uma moção de censura no Parlamento, e adicionou mais um pouco de incerteza na União Europeia.

A greve acabou, mas o caos na política e economia continua. O fim de duas greves, a dos caminhoneiros e a dos petroleiros, jogou o país no atoleiro causado pelas ações populistas de Michel Temer.

Pessimismo já reduz expectativa do PIB em 1,5%. Segundo jornal Valor Econômico, as repercussões da greve dos caminhoneiros deixam para trás projeções de avanço de 2% e já há quem veja um índice inferior a 1,5%.



Novas regras do cartão de crédito passam a valer hoje. A partir desta sexta (1º), passam a valer mudanças que devem ter reflexos nos juros cobrados no cartão de crédito. As novas regras foram anunciadas em abril pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)

Trump aciona política para aço importado e mira o alvo em aliados. A tarifa foi decretada ontem, mas o plano de impor taxas sobre essas commodities é algo que vinha sendo debatido desde março. UE, Canadá e México irão sofrer impactos.

Política e Mundo

Itália terá primeiro governo populista da história. O líder do populista Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, e o líder da direitista Liga, Matteo Salvini, chegaram nesta quinta-feira a um novo acordo para formar o primeiro governo populista da história da Itália.

Flávio Rocha rechaça ser vice e diz que Alckmin seria um “ótimo vice”. “Meu perfil tem mais chance de ganhar nessa disputa com os extremos”, disse Rocha. “Eu aceitaria ter o Geraldo como vice. Ele traria experiência e trânsito político”.

Tribunal de contas do RJ rejeita contas de 2017 de Pezão. Foram apontadas oito irregularidades, que resultaram em 10 determinações, e 31 impropriedades, que geraram 35 determinações.

Enquanto você desligou…

Planalto confirma prisão de empresário por suspeita de locaute. As primeiras informações são que o transportador, detido no Rio Grande do Sul, teria ameaçado motoristas nos bloqueios em rodovias do estado.

Brasil fica isento de tarifa de aço dos EUA, mas não na de alumínio. As novas tarifas entram em vigor nesta sexta-feira (1º). Brasil não aparece na lista dos países que continuam isentos da de alumínio.

Reajuste na Comgás implica alta entre 3,4% E 8% em residências. Determinação da Arsesp contempla atualização de valores de transporte e custos do gás.

Nicarágua confirma 15 mortos e 199 feridos em protestos. Segundo organismos humanitários, as vítimas mortais já rondam 100 pessoas.

Cada gol de Neymar e Messi renderá 10 mil refeições doadas a ONU. “Juntos marcaremos gols contra a fome”, é o lema da campanha que será mobilizada até março de 2020.

Agenda

Nesta sexta, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga os números da Balança Comercial referentes ao mês de maio. Analistas projetam um superávit de R$ 7,5 bilhões.