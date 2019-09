A gasolina não vai mesmo subir?; Temer e o “golpe” e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (17) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

A gasolina não vai subir? Alta do petróleo é teste para Petrobras

Um dos maiores dilemas do investidor da estatal é a real capacidade de aumentar (e de reduzir) os preços internos seguindo a variação internacional

Primeira mulher a comandar a PGR, Raquel Dodge deixa cargo

Em seu último discurso no cargo, a procuradora reforçou importância da autonomia do Ministério Público

Retrocesso? Senado deve votar nesta terça flexibilização da lei eleitoral

A proposta sugere alterações para o limite de gastos de campanhas e reduz a transparência na prestação de contas das legendas

Jamais apoiei o golpe, diz Temer sobre impeachment de Dilma

Em entrevista ao programa “Roda Viva”, Temer afirmou que telefonema com Lula mostra como ele nunca foi “adepto do golpe”

É opinião dele e ele tem razão, diz Bolsonaro sobre fala de Carlos

Em entrevista à Record, presidente da República Jair Bolsonaro defendeu, e justificou, fala do filho sobre democracia

BC deve baixar juro a 5,5% e deixar sinal para outubro em aberto

Inflação ancorada, economia fraca no Brasil e no exterior e avanço das reformas sustentam a expectativa de alívio monetário.

Israelenses começam votação que definirá o destino de Netanyahu

Eleição desta terça ocorre faltando um mês para Benjamin Netanyahu comparecer perante a Justiça por “corrupção”, “abuso de confiança” e “desfalque”

Polícia fará nova perícia no Hospital Badim nesta terça-feira

De acordo com o hospital, 54 pacientes continuam internados; há também 10 familiares e cuidadores de idosos internados por ingestão de fumaça tóxica

A oposição na Venezuela é pior do que Bolsonaro, afirma Maduro à Folha

Ditador venezuelano diz que quer falar de paz, mas que mundo não deve se esquecer de que país tem Força Armada poderosa

Política e mundo

Bolsonaro diz que reassume a Presidência nesta terça-feira

Mais cedo, o porta-voz Otávio Rêgo Barros informou que o presidente ficaria mais dois dias afastado da função por recomendação médica

Bolsonaro diz que sancionará projeto que amplia posse de arma no campo

Projeto autoriza a posse de arma em toda a extensão de uma propriedade rural; atualmente, só é permitida na sede

Após criticar Bolsonaro, Witzel perde apoio do PSL

A legenda, comandada no Rio pelo senador Flávio Bolsonaro, era a principal sustentação do governador, que foi eleito na esteira do bolsonarismo

Justiça rejeita denúncia contra Lula por “mesada” da Odebrecht

Na avaliação do juiz a denúncia contra o ex-presidente e seu irmão Frei Chico não possuía todos os elementos legais exigidos para a configuração do crime

Senado pode votar projeto que aumenta dinheiro público para partidos

Um dos pontos polêmicos do projeto, que deve ser votado nesta terça, é o que permite o uso dos recursos partidários para pagar advogados e contadores

Augusto Aras cumpre as exigências técnicas para ser PGR, diz relator

Em parecer, Senador Eduardo Braga (MDB-AM) indicou seu voto favorável à nomeação do atual subprocurador à PGR

Alcolumbre segura envio à Câmara de projeto que criminaliza caixa 2

Falta apenas uma assinatura do senador para que texto siga para análise dos deputados; projeto faz parte do pacote anticrime apresentado por Moro

União e governadores definem divisão de R$ 430 mi da Lava Jato à Amazônia

Metade do valor será repartida igualitariamente entre 9 Estados da Amazônia para combate a incêndios na região, o que garante R$ 23,8 milhões para cada um

Enquanto você desligou…

Petrobras vai segurar os preços de combustíveis no curto prazo

Estatal pretende dar continuidade à política atual, que atrela os valores aos praticados no mercado internacional

Guedes diz que nome do substituto de Cintra na Receita sai em alguns dias

Desde a demissão de Marcos Cintra, nome da advogada Vanessa Canado tem circulado com força entre as apostas para o posto

Venda de fatia em 4 aeroportos deve ocorrer em 2020, diz Infraero

Estatal quer vender participação nos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF) e Confins (MG) a partir do segundo semestre do ano que vem

Pista principal do Aeroporto Santos Dumont será liberada no sábado

Desde o dia 24 de agosto a pista do aeroporto estava fechada; durante as obras, somente a pista auxiliar esteve operando

Agenda

Nesta terça-feira (17), o Fed divulga a produção industrial dos EUA no mês de agosto, assim como o acumulado do ano Lembrando que este é um dos principais indicadores da saúde econômica do país. Já o Department of Treasury publica as informações referentes às transações líquidas de longo prazo, que calcula a diferença entre as compras dos EUA de títulos estrangeiros a longo prazo e as compras estrangeiras de títulos a longo prazo dos EUA. Por fim, o American Petroleum Institute atualiza os estoques de petróleo bruto, de gasolina e de destilados.

E na Zona do Euro, o ZEW (Zentrum für Europäische) libera os dados sobre a expectativa dos investidores alemães em relação ao mercado. E também há discurso de Benoit Coeuré, do Banco Central Europeu, que pode trazer pistas sobre a política econômica da entidade.

Frase do dia

“Você erra, e daí? A vida continua. É só quando você se arrisca a errar que descobre as coisas” — Lupita Nyong’o, atriz