A i(e)minente prisão de Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A expectativa pela prisão de Lula minuto a minuto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem até as 17 horas desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal em Curitiba; acompanhe a cobertura.

Dilma disputará Senado por Minas Gerais. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a ex-presidente mudará seu domicílio eleitoral para Minas Gerais nesta sexta-feira (6), onde passará a morar.

Apontado como operador do PSDB, Paulo Preto é preso pela PF. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a Lava Jato denunciou Paulo Vieira de Souza por desvio de R$ 7,7 milhões das obras do Rodoanel.

Acordo de sócios na BRF é adiado e ações caem. O acordo dos fundos de pensão Petros e Previ com Abilo Diniz, que poria fim à disputa pelo comando da BRF, empacou, revelou o jornal Valor Econômico.

Pregando austeridade, Alckmin deixa contas piores que em 2011. Levantamento do jornal Folha de S.Paulo mostra que desempenho foi melhor, no entanto, que o do governo federal e de outros estados grande.

Bruno Covas assume prefeitura sob pressão de carreira política discreta. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo, mostra que tucano entra na vaga de Doria, que disputará eleição ao governo de SP.

Política e mundo

Fitch: Prisão coloca Lula em evidência e mantém incerteza eleitoral. “Isso vai colocá-lo ainda mais em evidência”, disse diretor no Brasil da agência de classificação de risco.

Advogado pede ao STF que Lula fique em liberdade até julgamento de ações. ADCs tratam de forma ampla e abrangente da questão da possibilidade de execução provisória de pena, como a prisão, após condenação em segunda instância.

Ordem de prisão de Lula surpreende Planalto. Auxiliares do presidente Michel Temer afirmaram que o momento pede “serenidade” e que é preciso avaliar o impacto da prisão do ex-presidente.

“Boa noite, Brasil!”, diz Bolsonaro no Twitter após ordem contra Lula. Além de mensagens de apoio ao presidenciável, também foram postadas muitas manifestações favoráveis a Moro.

Marina: Prisão de um ex-presidente é acontecimento triste em qualquer país. Marina, que foi filiada ao PT por mais de 20 anos, deixou o partido em 2010 para disputar pela primeira vez a Presidência.

Boulos pede resistência para impedir prisão de Lula. Candidato do PSOL à Presidência disse que, apesar de diferenças entre representantes da esquerda, momento é de luta pela democracia.

Ciro Gomes: acompanho com muita tristeza o que acontece com meu amigo Lula. Presidenciável diz que não consegue ver justiça em prisão do ex-presidente.

Marco Aurélio pode levar liminar sobre 2ª instância ao plenário. Ação pretende rever a decisão do STF que autoriza a prisão após o fim dos recursos na segunda instância, derrubando resultado do julgamento de Lula.

Laudo confirma que ônibus da caravana de Lula foi atingido por dois tiros. Um dos projéteis, que foi encontrado, atingiu a lataria e foi bloqueado por uma chapa de aço.

Temer deve indicar Moreira Franco para o Ministério de Minas e Energia. Decisão deve ser fechada neste final de semana se o governo encontrar um substituto para Franco na Secretaria Geral da Presidência.

Trump estuda impor outros US$ 100 bi em tarifas sobre a China. Presidente americano ordenou que escritório de comércio exterior identifique produtos para impor tarifas.

Enquanto você desligou…

Energisa faz oferta de R$3,24 bi para comprar a Eletropaulo. Companhia afirmou que contratou linha de crédito de junto ao Citibank para financiar a oferta.

Abilio diz que ainda não há acordo sobre composição de conselho da BRF. Em carta, executivo disse que mantém tratativas com acionistas, mas ressalta que é prematuro adiantar qualquer informação para a companhia ou para o mercado.

Justiça da França confirma condenação de PSG e Nike por fraude fiscal. Clube de futebol solicitou à empresa pagamento de parte dos salários dos jogadores, pagando menos ao órgão de seguridade social.

Agenda

Nesta sexta, serão divulgados nos Estados Unidos a taxa de desemprego de março e o Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola. Na zona d0 Eur0, saem as Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.