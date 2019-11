A eleição no Uruguai; a compra bilionária da Tiffany e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lacalle Pou vence por 28 mil votos e Uruguai vai à checagem

A diferença apertada vai exigir que o país leve a cabo a apuração de 35 mil votos especiais chamados de “voto observado”

“Apagão” de mão de obra no país pode limitar crescimento

Levantamento feito pelo Estadão mostra que, no ano que vem, número de vagas abertas nas empresas ou preenchidas por pessoas com qualificação abaixo da ideal chegará a 1,8 milhão

Governo reage a Lula e a Rodrigo Maia e busca pacote social

Bolsonaro mobiliza equipe de Paulo Guedes e busca ajuda de Ricardo Paes de Barros, um dos criadores do Bolsa Família, para ampliar benefícios pagos a famílias

Lava Jato sabia desde 2016 de acusação que levou ex-Braskem à prisão nos EUA

Grubisich foi preso por suspeita de caixa 2; reconhecer informação poderia mudar ação contra Odebrecht, segundo reportagem da Folha

Queda das exportações para Argentina freia retomada da indústria no Brasil

Pela 1ª vez em 16 anos, balança comercial brasileira terá déficit com país vizinho. Exportações para América do Sul caem 23%, segundo o Globo

LVMH, dona da Louis Vuitton, anuncia compra da Tiffany por US$ 16 bilhões

Conglomerado francês ofereceu pagar US$ 135 por ação da Tiffany, em dinheiro

Política e mundo

Com PT e Bolsonaro encastelados, o Congresso se posiciona

Congresso se reúne nesta terça-feira para derrubar vetos do presidente e liberar a pauta de votações

Eleição mostra que Hong Kong apoia os protestos. E agora?

Os democratas, rosto político dos manifestantes, levaram quase 90% dos 452 assentos em disputa para os conselhos distritais

Maioria do Congresso se diz a favor da prisão em 2ª instância

Levantamento feito por jornal aponta 51 senadores e 290 deputados favoráveis à tese, o que representa 341 representantes, de um total de 594

Flávio Bolsonaro é alvo em novo inquérito sobre funcionários fantasmas

Senador é investigado por eventual prática de crime de improbidade administrativa

Justiça determina quebra de sigilos bancário e fiscal de Ricardo Salles

A investigação apura como o patrimônio do ministro saltou de R$ 1,4 milhão para R$ 8,8 milhões entre 2012 e 2018 e é conduzida pelo Ministério Público de SP

Em congresso do PT, Lula diz que um pouco de radicalismo faz bem à alma

Durante abertura do evento em São Paulo, ex-presidente afirmou, no entanto, que não considera o PT um partido “radical”

Lula atrasa mas não inviabiliza agenda liberal de Bolsonaro

Governo já tem uma janela relativamente curta, até o meio de 2020, para conseguir aprovar suas propostas

Estudo da Nasa vê Amazônia mais seca e vulnerável

Análise da Nasa mostrou que efeito estufa, ampliado pela queimada, está deixando o ecossistema da floresta mais seco, fazendo o fogo se alastrar mais rápido

Manchas de óleo atingem litoral do Rio de Janeiro

Material é compatível com o encontrado no litoral da região Nordeste e Espírito Santo

Há esperança de acordo EUA-China ainda neste ano, diz autoridade americana

Robert O’Brien afirmou que a repressão violenta às manifestações em Hong Kong podem atrapalhar o acordo entre China e EUA

Presidente interina da Bolívia promulga lei convocando novas eleições

A norma validada neste domingo por Jeanine Áñez também anula a última eleição, que teve Evo Morales como ganhador, mas foi considerada fraudulenta

Ex-prefeito de NY Michael Bloomberg oficializa pré-candidatura nos EUA

Com uma fortuna pessoal de US$ 50 bilhões, Bloomberg ingressa em uma disputa com outros 17 pré-candidatos, com o ex-vice-presidente Joe Biden liderando

Gantz convida partido de Netanyahu para formar governo em Israel

Se o acordo for aprovado, Gantz será o primeiro-ministro por dois anos e depois passará o poder de volta para Netanyahu pelos dois anos seguintes

Enquanto você desligou…

Bolsonaro diz que governo estuda liberar exportação de madeira in natura

“O Ricardo Salles vai me dar a palavra final na semana que vem”, disse Bolsonaro a jornalistas após participar de evento militar no Rio de Janeiro

30 cidades ficam com até 72% dos recursos do pré-sal, mostra estudo

O levantamento da CNM aponta que o sistema de distribuição é desequilibrado entre as entidades federativas, beneficiando poucas cidades

Mudanças climáticas devem gerar prejuízo de US$ 7,9 trilhões até 2050

Segundo estudo realizado pela EIU, mudanças climáticas devem gerar prejuízo de 7,9 trilhões de dólares para planeta em 2050

Brasileira Vtex recebe aporte de R$ 580 mi do SoftBank e outros fundos

A empresa afirmou que usará os recursos para pesquisa e desenvolvimento, além de buscar acelerar sua expansão global

As três acusações dos Estados Unidos contra o ex-presidente da Braskem

Governo americano alega que o ex-executivo participou de um esquema “massivo” de pagamento de propinas envolvendo a petroquímica e a Odebrecht

Decisão do TST impede greve dos petroleiros

Liminar a favor da Petrobras fixou em R$ 2 milhões por dia a multa por descumprimento

Petrobras eleva preço do gás de cozinha em 4%

Já a alta média do preço do gás de uso industrial e comercial será de 0,6%

Agenda

Nesta segunda-feira (25), como acontece todas as semanas, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as expectativas do mercado para a economia brasileira.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“Trabalhar com negócio é um jogo, o melhor jogo do mundo se você souber jogá-lo” – Thomas Watson, CEO da IBM